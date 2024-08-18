https://sputnik-georgia.ru/20240818/kto-predstavit-gruziyu-na-oskare-v-2025-godu-289492325.html

Кто представит Грузию на "Оскаре" в 2025 году?

Кто представит Грузию на "Оскаре" в 2025 году?

Sputnik Грузия

В стране объявлен отбор фильмов на соискание престижной кинопремии "Оскар" 18.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-18T18:06+0400

2024-08-18T18:06+0400

2024-08-18T18:06+0400

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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Национальный центр кинематографии Грузии объявил отбор фильма-кандидата для участия в американской кинопремии "Оскар" в номинации "Международный полнометражный фильм", говорится на сайте ведомства.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>97-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" за заслуги в области кинематографа за 2024 год состоится 2 марта 2025 года в театре "Долби" в Голливуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния).По информации киноцентра, крайний срок приема заявок от продюсерских компаний – 18:00 6 сентября 2024 года. Для регистрации заявки фильм должен соответствовать следующим требованиям:С более подробной информацией о критериях отбора фильмов можно ознакомиться здесь.Заявитель также должен предоставить копию фильма в формате BluRay или DCP с английскими субтитрами и одну копию в формате DVD, соответствующая версии, коммерчески демонстрируемой в кинотеатре. BluRay/DCP будут возвращены заявителю после просмотра фильмов, а DVD-версия останется в архиве киноцентра.Если проект на данном этапе не соответствует требованию о 7-дневном непрерывном коммерческом показе в кинотеатре, заявителю необходимо подтвердить, что до 30 сентября 2024 года фильм будет непрерывно демонстрироваться в течение 7 дней на коммерческом экране (в кинотеатре).Заявитель может также добавить к необходимой документации материалы по освещению фильма в электронных и печатных СМИ (статья, обзор, блог), если таковые имеются.Для получения дополнительной информации можно обращаться к контактным лицам: специалистам киноцентра по экспорту фильмов Георгию Джаджвани (тел: 592 07 16 36; эл. почта: g.jajvani@gnfc.ge) и Кетеван Нозадзе (тел: 533 33 44 21; эл. почта: k.nozadze@gnfc.ge). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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