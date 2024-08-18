https://sputnik-georgia.ru/20240818/kto-predstavit-gruziyu-na-oskare-v-2025-godu-289492325.html
Кто представит Грузию на "Оскаре" в 2025 году?
Кто представит Грузию на "Оскаре" в 2025 году?
Sputnik Грузия
В стране объявлен отбор фильмов на соискание престижной кинопремии "Оскар" 18.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-18T18:06+0400
2024-08-18T18:06+0400
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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Национальный центр кинематографии Грузии объявил отбор фильма-кандидата для участия в американской кинопремии "Оскар" в номинации "Международный полнометражный фильм", говорится на сайте ведомства.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>97-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" за заслуги в области кинематографа за 2024 год состоится 2 марта 2025 года в театре "Долби" в Голливуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния).По информации киноцентра, крайний срок приема заявок от продюсерских компаний – 18:00 6 сентября 2024 года. Для регистрации заявки фильм должен соответствовать следующим требованиям:С более подробной информацией о критериях отбора фильмов можно ознакомиться здесь.Заявитель также должен предоставить копию фильма в формате BluRay или DCP с английскими субтитрами и одну копию в формате DVD, соответствующая версии, коммерчески демонстрируемой в кинотеатре. BluRay/DCP будут возвращены заявителю после просмотра фильмов, а DVD-версия останется в архиве киноцентра.Если проект на данном этапе не соответствует требованию о 7-дневном непрерывном коммерческом показе в кинотеатре, заявителю необходимо подтвердить, что до 30 сентября 2024 года фильм будет непрерывно демонстрироваться в течение 7 дней на коммерческом экране (в кинотеатре).Заявитель может также добавить к необходимой документации материалы по освещению фильма в электронных и печатных СМИ (статья, обзор, блог), если таковые имеются.Для получения дополнительной информации можно обращаться к контактным лицам: специалистам киноцентра по экспорту фильмов Георгию Джаджвани (тел: 592 07 16 36; эл. почта: g.jajvani@gnfc.ge) и Кетеван Нозадзе (тел: 533 33 44 21; эл. почта: k.nozadze@gnfc.ge). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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оскар, кинопремия "оскар", культура, грузия, новости, калифорния, лос-анджелес, грузинское кино, грузинское кино, национальный киноцентр грузии
оскар, кинопремия "оскар", культура, грузия, новости, калифорния, лос-анджелес, грузинское кино, грузинское кино, национальный киноцентр грузии
Кто представит Грузию на "Оскаре" в 2025 году?
В стране объявлен отбор фильмов на соискание престижной кинопремии "Оскар"
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Национальный центр кинематографии Грузии объявил отбор фильма-кандидата для участия в американской кинопремии "Оскар" в номинации "Международный полнометражный фильм", говорится на сайте ведомства.
97-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" за заслуги в области кинематографа за 2024 год состоится 2 марта 2025 года в театре "Долби" в Голливуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния).
По информации
киноцентра, крайний срок приема заявок от продюсерских компаний – 18:00 6 сентября 2024 года. Для регистрации заявки фильм должен соответствовать следующим требованиям:
быть показан непрерывно в течение семи дней с 1 декабря 2023 года по 30 сентября 2024 года в любом кинотеатре Грузии;
иметь принятую в киноиндустрии форму рекламы (афишу, трейлер);
творческая группа должна состоять преимущественно из граждан или лиц, проживающих в Грузии в соответствии с законодательством страны.
С более подробной информацией о критериях отбора фильмов можно ознакомиться здесь
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Заявитель также должен предоставить копию фильма в формате BluRay или DCP с английскими субтитрами и одну копию в формате DVD, соответствующая версии, коммерчески демонстрируемой в кинотеатре.
BluRay/DCP будут возвращены заявителю после просмотра фильмов, а DVD-версия останется в архиве киноцентра.
Если проект на данном этапе не соответствует требованию о 7-дневном непрерывном коммерческом показе в кинотеатре, заявителю необходимо подтвердить, что до 30 сентября 2024 года фильм будет непрерывно демонстрироваться в течение 7 дней на коммерческом экране (в кинотеатре).
Заявитель может также добавить к необходимой документации материалы по освещению фильма в электронных и печатных СМИ (статья, обзор, блог), если таковые имеются.
Грузинский фильм-кандидат выберет из представленных кинолент на основе тайного голосования специальная комиссия. Фильм-победитель будет объявлен не позднее 13 сентября 2024 года.
Для получения дополнительной информации можно обращаться к контактным лицам: специалистам киноцентра по экспорту фильмов Георгию Джаджвани (тел: 592 07 16 36; эл. почта: g.jajvani@gnfc.ge) и Кетеван Нозадзе (тел: 533 33 44 21; эл. почта: k.nozadze@gnfc.ge).