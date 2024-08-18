https://sputnik-georgia.ru/20240818/prestupleniya-na-seksualnoy-pochve-v-gruzii-dannye-za-polgoda-289496758.html

Преступления на сексуальной почве в Грузии: данные за полгода

Преступления на сексуальной почве в Грузии: данные за полгода

Sputnik Грузия

Пострадавшими от изнасилований были признаны 53 человека, из них 18 – несовершеннолетних 18.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-18T09:01+0400

2024-08-18T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Число уголовных дел, возбужденных в Грузии по факту преступлений на сексуальной почве, в период с 1 января по 30 июня 2024 года выросло на 25,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах на сайте МВД Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным ведомства, за шесть месяцев 2024 года в Грузии было зафиксировано 304 подобных преступления. За аналогичный период 2023 года эта цифра составляла 242. Число привлеченных к ответственности за сексуальные преступления за шесть месяцев 2024 года составило 162 человека. При этом только за изнасилование в период с 1 января по 30 июня 2024 года сотрудники правоохранительных органов привлекли 59 человек. Пострадавшими от изнасилований в этот период были признаны 53 человека, из них 18 – несовершеннолетних. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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