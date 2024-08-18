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Преступления на сексуальной почве в Грузии: данные за полгода
Преступления на сексуальной почве в Грузии: данные за полгода
Sputnik Грузия
Пострадавшими от изнасилований были признаны 53 человека, из них 18 – несовершеннолетних 18.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-18T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Число уголовных дел, возбужденных в Грузии по факту преступлений на сексуальной почве, в период с 1 января по 30 июня 2024 года выросло на 25,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах на сайте МВД Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным ведомства, за шесть месяцев 2024 года в Грузии было зафиксировано 304 подобных преступления. За аналогичный период 2023 года эта цифра составляла 242. Число привлеченных к ответственности за сексуальные преступления за шесть месяцев 2024 года составило 162 человека. При этом только за изнасилование в период с 1 января по 30 июня 2024 года сотрудники правоохранительных органов привлекли 59 человек. Пострадавшими от изнасилований в этот период были признаны 53 человека, из них 18 – несовершеннолетних. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, преступность в грузии
грузия, новости, происшествия, преступность в грузии
Преступления на сексуальной почве в Грузии: данные за полгода
Пострадавшими от изнасилований были признаны 53 человека, из них 18 – несовершеннолетних
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Число уголовных дел, возбужденных в Грузии по факту преступлений на сексуальной почве, в период с 1 января по 30 июня 2024 года выросло на 25,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.
По данным
ведомства, за шесть месяцев 2024 года в Грузии было зафиксировано 304 подобных преступления. За аналогичный период 2023 года эта цифра составляла 242.
При этом число случаев изнасилований в период с 1 января по 30 июня 2024 года выросло на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 105 случаев. Тем временем раскрываемость выросла за год с 70 до 72,4%.
Число привлеченных к ответственности за сексуальные преступления за шесть месяцев 2024 года составило 162 человека. При этом только за изнасилование в период с 1 января по 30 июня 2024 года сотрудники правоохранительных органов привлекли 59 человек.
Пострадавшими от изнасилований в этот период были признаны 53 человека, из них 18 – несовершеннолетних.