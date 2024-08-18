https://sputnik-georgia.ru/20240818/skolko-shtrafov-zaplatili-voditeli-gruzii-v-byudzhet-za-tri-mesyatsa--289497391.html
Сколько штрафов заплатили водители Грузии в бюджет за три месяца
Сколько штрафов заплатили водители Грузии в бюджет за три месяца
Sputnik Грузия
Для водителей автомобилей с иностранными номерами неуплата видеоштрафов может стать причиной отказа для въезда в Грузию 18.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-18T10:05+0400
2024-08-18T10:05+0400
2024-08-18T10:05+0400
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ТБИЛИСИ, 18 авг – Sputnik. Водители, чьи нарушения были зафиксированы дорожными камерами в Грузии за шесть месяцев 2024 года, набрали штрафов на общую сумму 88,8 миллиона лари, говорится в информации на сайте МВД Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Всего в период с 1 января по 30 июня 2024 года видеокамеры зафиксировали в Грузии 1,5 миллиона нарушений, из которых 742,1 тысячи – в Тбилиси. Штрафы за нарушения правил дорожного движения начинаются с 10 лари. При этом при выплате штрафа в течение месяца действует скидка в размере 20%. Всего такой скидкой за два квартала 2024 года воспользовались 705,4 тысячи водителей, которые по итогу выплатили бюджету штрафы на сумму 30,9 млн лари. Для водителей автомобилей с иностранными номерами неуплата видеоштрафов может стать причиной отказа для въезда в Грузию повторно. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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водители, грузия, новости, общество, грузинские дороги, машины и их водители, мвд грузии
водители, грузия, новости, общество, грузинские дороги, машины и их водители, мвд грузии
Сколько штрафов заплатили водители Грузии в бюджет за три месяца
Для водителей автомобилей с иностранными номерами неуплата видеоштрафов может стать причиной отказа для въезда в Грузию
ТБИЛИСИ, 18 авг – Sputnik. Водители, чьи нарушения были зафиксированы дорожными камерами в Грузии за шесть месяцев 2024 года, набрали штрафов на общую сумму 88,8 миллиона лари, говорится в информации на сайте МВД Грузии.
Всего в период с 1 января по 30 июня 2024 года видеокамеры зафиксировали
в Грузии 1,5 миллиона нарушений, из которых 742,1 тысячи – в Тбилиси. Штрафы за нарушения правил дорожного движения начинаются с 10 лари.
При этом при выплате штрафа в течение месяца действует скидка в размере 20%. Всего такой скидкой за два квартала 2024 года воспользовались 705,4 тысячи водителей, которые по итогу выплатили бюджету штрафы на сумму 30,9 млн лари.
Чтобы упростить администрирование штрафов, в Грузии с 1 января 2023 года действует новая система уведомлений. Теперь свое уведомление можно увидеть на сайте МВД Грузии.
Для водителей автомобилей с иностранными номерами неуплата видеоштрафов может стать причиной отказа для въезда в Грузию повторно.