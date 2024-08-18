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Скончался великий французский актер Ален Делон

Скончался великий французский актер Ален Делон

Sputnik Грузия

Последние годы жизни актера были омрачены разного рода скандалами с детьми и судебными тяжбами 18.08.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Легендарный французский актер Ален Делон скончался в возрасте 88 лет, сообщают французские СМИ.У артиста был рак (диффузная лимфома) и болезнь Альцгеймера. В 2019 году он пережил двойной инсульт.Ален Делон родился 8 ноября 1935 года во Франции. Актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Кинозвезда 1960-1980-х годов.Наибольшую известность приобрел после фильмов "На ярком солнце" (1960), "Рокко и его братья" (1960), "Леопард" (1963), "Черный тюльпан" (1964), номинант на "Золотой глобус" в категории "Лучший дебютант". Обладатель премии "Сезар" за лучшую мужскую роль в картине "Наша история" (1984). Офицер ордена Почетного легиона. Он был настолько красив, что его имя стало нарицательным.Последние годы жизни актера были омрачены разного рода скандалами с детьми и судебными тяжбами. Одной из причин семейных дрязг стали вопросы дележа наследства. Близкие Делону люди обвиняли детей в попытке убийства актера. Сам актер в 2022 году говорил, что хотел бы уйти из жизни с помощью эвтаназии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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