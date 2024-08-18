https://sputnik-georgia.ru/20240818/skonchalsya-velikiy-frantsuzskiy-akter-alen-delon-289499424.html
Скончался великий французский актер Ален Делон
Скончался великий французский актер Ален Делон
Sputnik Грузия
Последние годы жизни актера были омрачены разного рода скандалами с детьми и судебными тяжбами 18.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-18T11:15+0400
2024-08-18T11:15+0400
2024-08-18T11:32+0400
в мире
новости
мировая культура
ален делон
франция
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22903/61/229036106_0:91:1922:1172_1920x0_80_0_0_a9527057b267bfbf3f25daece1904906.jpg
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Легендарный французский актер Ален Делон скончался в возрасте 88 лет, сообщают французские СМИ.У артиста был рак (диффузная лимфома) и болезнь Альцгеймера. В 2019 году он пережил двойной инсульт.Ален Делон родился 8 ноября 1935 года во Франции. Актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Кинозвезда 1960-1980-х годов.Наибольшую известность приобрел после фильмов "На ярком солнце" (1960), "Рокко и его братья" (1960), "Леопард" (1963), "Черный тюльпан" (1964), номинант на "Золотой глобус" в категории "Лучший дебютант". Обладатель премии "Сезар" за лучшую мужскую роль в картине "Наша история" (1984). Офицер ордена Почетного легиона. Он был настолько красив, что его имя стало нарицательным.Последние годы жизни актера были омрачены разного рода скандалами с детьми и судебными тяжбами. Одной из причин семейных дрязг стали вопросы дележа наследства. Близкие Делону люди обвиняли детей в попытке убийства актера. Сам актер в 2022 году говорил, что хотел бы уйти из жизни с помощью эвтаназии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
франция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22903/61/229036106_0:0:1922:1442_1920x0_80_0_0_50b7425afa2b415c9025c27487c3116f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
в мире, новости, мировая культура, ален делон, франция
в мире, новости, мировая культура, ален делон, франция
Скончался великий французский актер Ален Делон
11:15 18.08.2024 (обновлено: 11:32 18.08.2024)
Последние годы жизни актера были омрачены разного рода скандалами с детьми и судебными тяжбами
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Легендарный французский актер Ален Делон скончался в возрасте 88 лет, сообщают французские СМИ.
У артиста был рак (диффузная лимфома) и болезнь Альцгеймера. В 2019 году он пережил двойной инсульт.
Ален Делон родился 8 ноября 1935 года во Франции. Актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Кинозвезда 1960-1980-х годов.
Наибольшую известность приобрел после фильмов "На ярком солнце" (1960), "Рокко и его братья" (1960), "Леопард" (1963), "Черный тюльпан" (1964), номинант на "Золотой глобус" в категории "Лучший дебютант". Обладатель премии "Сезар" за лучшую мужскую роль в картине "Наша история" (1984). Офицер ордена Почетного легиона. Он был настолько красив, что его имя стало нарицательным.
Последние годы жизни актера были омрачены разного рода скандалами с детьми и судебными тяжбами. Одной из причин семейных дрязг стали вопросы дележа наследства. Близкие Делону люди обвиняли детей в попытке убийства актера. Сам актер в 2022 году говорил, что хотел бы уйти из жизни с помощью эвтаназии.