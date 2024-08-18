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Вклады в банках Грузии выросли за месяц

Вклады в банках Грузии выросли за месяц

Sputnik Грузия

По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 июля текущего года составил 50,95% 18.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-18T16:58+0400

2024-08-18T16:58+0400

2024-08-18T16:58+0400

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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Объем депозитов в банковском секторе на 1 июля 2024 года составил 54,83 миллиарда лари, что на 1,85 миллиарда лари, или на 3,49%, больше, чем на начало июня 2024 года, говорится в материалах Национального банка Грузии.Согласно отчету, в мае по сравнению с предыдущим месяцем срочные вклады выросли на 885,53 миллиона лари, или 3,84%, а вклады до востребования выросли на 965,1 миллиона лари, или 3,23%.По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 июля текущего года составил 50,95% и на 0,74 процентного пункта больше по сравнению с ситуацией на 1 мая 2024 года.Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в мае составила 6,83%, в том числе 9,02% – по депозитам в национальной валюте, 1,91% – по депозитам в иностранной валюте.На конец мая в Грузии работало 17 коммерческих банков, 15 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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