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Доходы Грузии от туризма продолжают расти – оценка инвесткомпании

Доходы Грузии от туризма продолжают расти – оценка инвесткомпании

Sputnik Грузия

Доходы от туризма в июле выросли на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом и составили 600 миллионов долларов 19.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-19T11:58+0400

2024-08-19T11:58+0400

2024-08-19T11:58+0400

экономика

туризм

грузия

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Доходы от туризма за семь месяцев 2024 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,1% и составили 2,5 миллиарда долларов по подсчетам инвестиционной компании Galt & Taggart.По данным аналитиков, доходы от туризма в июле выросли на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом и составили 600 миллионов долларов.В 2024 году, по прогнозу компании, доходы от туризма достигнут 4,3 миллиарда долларов (4,1 миллиарда долларов США в 2023 году).Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годыВ допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.Что касается 2022 года, то доход от туристов составил более 3,5 миллиарда долларов. В целом в течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников.В 2023 году доходы туризма выросли на 17,3 % по сравнению с 2022 годом и составили 4,1 миллиарда долларов. Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, туризм, грузия