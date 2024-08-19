https://sputnik-georgia.ru/20240819/gruzinskaya-partiya-dostavila-gumanitarnuyu-pomosch-postradavshim-v-kurske-289507109.html

Грузинская партия доставила гуманитарную помощь пострадавшим в Курске

Грузинская партия доставила гуманитарную помощь пострадавшим в Курске

Sputnik Грузия

Партия "Солидарность во имя мира" привезла гуманитарную помощь в Курскую область для пострадавших 19.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-19T14:01+0400

2024-08-19T14:01+0400

2024-08-19T14:02+0400

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Международный секретарь партии Мамука Пипия лично участвовал в разгрузке двух машин, несмотря на несколько объявлений воздушной тревоги. Он подчеркнул, что очень скоро будет доставлено еще больше помощи для детей и мирного населения.Гуманитарный груз был рассчитан на 200 человек – 200 комплектов: матрацы, одеяла, комплекты белья первичного использования и товары детской гигиены.Пипия отметил, что этот шаг подчеркивает вековое братство и поддержку между русским и грузинским народами. В тяжелой ситуации народ проявляет сплоченность, не боится и активно помогает друг другу. Пипия также отметил, что партия "Солидарность во имя мира" была единственной международной организацией в Курске.В ближайшие несколько недель в Курск прибудут еще несколько многотонных машин с гуманитарной помощью под эгидой партии "Солидарность во имя мира".

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мультимедиа, видео, грузино-российские отношения, гуманитарная помощь, видео, россия