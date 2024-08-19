https://sputnik-georgia.ru/20240819/gruzinskaya-partiya-dostavila-gumanitarnuyu-pomosch-postradavshim-v-kurske-289507109.html
Грузинская партия доставила гуманитарную помощь пострадавшим в Курске
Грузинская партия доставила гуманитарную помощь пострадавшим в Курске
Sputnik Грузия
Партия "Солидарность во имя мира" привезла гуманитарную помощь в Курскую область для пострадавших 19.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-19T14:01+0400
2024-08-19T14:01+0400
2024-08-19T14:02+0400
мультимедиа
видео
грузино-российские отношения
гуманитарная помощь
россия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/08/13/289506915_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_438d6a194b7d30e3a387ce25cb6e9207.jpg
Международный секретарь партии Мамука Пипия лично участвовал в разгрузке двух машин, несмотря на несколько объявлений воздушной тревоги. Он подчеркнул, что очень скоро будет доставлено еще больше помощи для детей и мирного населения.Гуманитарный груз был рассчитан на 200 человек – 200 комплектов: матрацы, одеяла, комплекты белья первичного использования и товары детской гигиены.Пипия отметил, что этот шаг подчеркивает вековое братство и поддержку между русским и грузинским народами. В тяжелой ситуации народ проявляет сплоченность, не боится и активно помогает друг другу. Пипия также отметил, что партия "Солидарность во имя мира" была единственной международной организацией в Курске.В ближайшие несколько недель в Курск прибудут еще несколько многотонных машин с гуманитарной помощью под эгидой партии "Солидарность во имя мира".
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/08/13/289506915_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_99f864a32037a18c5954819d13e162b1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мультимедиа, видео, грузино-российские отношения, гуманитарная помощь, видео, россия
мультимедиа, видео, грузино-российские отношения, гуманитарная помощь, видео, россия
Грузинская партия доставила гуманитарную помощь пострадавшим в Курске
14:01 19.08.2024 (обновлено: 14:02 19.08.2024)
Партия "Солидарность во имя мира" привезла гуманитарную помощь в Курскую область для пострадавших
Международный секретарь партии Мамука Пипия лично участвовал в разгрузке двух машин, несмотря на несколько объявлений воздушной тревоги. Он подчеркнул, что очень скоро будет доставлено еще больше помощи для детей и мирного населения.
Гуманитарный груз был рассчитан на 200 человек – 200 комплектов: матрацы, одеяла, комплекты белья первичного использования и товары детской гигиены.
Пипия отметил, что этот шаг подчеркивает вековое братство и поддержку между русским и грузинским народами. В тяжелой ситуации народ проявляет сплоченность, не боится и активно помогает друг другу. Пипия также отметил, что партия "Солидарность во имя мира" была единственной международной организацией в Курске.
В ближайшие несколько недель в Курск прибудут еще несколько многотонных машин с гуманитарной помощью под эгидой партии "Солидарность во имя мира".