https://sputnik-georgia.ru/20240819/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-v-blizhayshie-dni-289509357.html

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни?

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни?

Sputnik Грузия

В отдельных регионах Восточной Грузии на фоне высокой температуры не исключены кратковременные дожди с грозой 19.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-19T20:15+0400

2024-08-19T20:15+0400

2024-08-19T20:15+0400

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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют солнечную погоду без осадков на большей части территории страны 20-22 августа, сообщило Национальное агентство окружающей среды. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В ближайшие дни в Западной Грузии ожидается жаркая погода без осадков, а в отдельных регионах Восточной Грузии на фоне высокой температуры не исключены кратковременные дожди с грозой. В Тбилиси 20- 22 августа ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем составит +34...+36 градусов. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) погода будет жаркая и без осадков. Температура воздуха днем составит +32...+34 градуса. В низинах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) ожидается жаркая погода без осадков. Температура воздуха днем прогреется до +36...+38 градусов. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) прогнозируют жаркую погоду без осадков. Температура воздуха днем составит +34...+36 градусов. В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) также ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем прогреется до +30...+32 градусов. В Квемо и Шида Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) на фоне высокой температуры возможны кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха днем составит +34...+36 градусов. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) на фоне высокой температуры местами возможны кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха днем составит +34...+36 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) на фоне высокой температуры воздуха местами также вероятны кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха днем составит +33...+35 градусов. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) местами прогнозируют кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха днем составит +25...+27 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, новости, грузия, восточная грузия, западная грузия, тбилиси, национальное агентство окружающей среды