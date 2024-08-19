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Клубный чемпионат Грузии по футболу в аутсайдерах рейтинга УЕФА

Клубный чемпионат Грузии по футболу в аутсайдерах рейтинга УЕФА

Sputnik Грузия

В клубном рейтинге УЕФА Грузия опережает лишь Северную Македонию, Уэльс, Беларусь, Андорру, Гибралтар и Сан-Марино 19.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-19T15:46+0400

2024-08-19T15:46+0400

2024-08-19T15:46+0400

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ТБИЛИСИ, 19 авг – Sputnik. Грузия заняла 49 место из 55 стран-участниц в обновленном клубном рейтинге коэффициентов УЕФА, набрав всего 1,250 балла. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Клубный рейтинг коэффициентов для ассоциаций в отдельном сезоне считается на основании результатов всех клубов ассоциации (страны) в текущем розыгрыше Еврокубков – Лиги чемпионов УЕФА (ЛЧ), Лиги Европы УЕФА (ЛЕ) и Лиги конференций УЕФА (ЛК). В любом Евротурнире за победу фиксируется 0,250 очка, за ничью – 0,125, за поражение – ничего. Батумское "Динамо", кутаисское "Торпедо" и тбилисская "Иберия" получили равное количество очков – 0,375. Все три клуба выиграли по одному матчу – один сыграли вничью, в двух потерпели поражение. Что касается "Динамо" Тбилиси, то столичный клуб сыграл один матч вничью и один проиграл, прибавив к общему результату лишь 0,125 очка. В клубном рейтинге УЕФА Грузия опережает лишь Северную Македонию, Уэльс, Беларусь, Андорру, Гибралтар и Сан-Марино. Грузию опережают такие страны, как Кипр, Азербайджан, Молдова, Косово, Армения, Латвия, Исландия, Фарерские острова, Казахстан, Мальта, Литва, Лихтенштейн и Люксембург. Возглавляет клубный рейтинг Англия, затем идут Италия и Испания. По итогам квалификационного раунда Еврокубков прошлого сезона Грузия также набрала 1,250 балла и была на 49 строчке. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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