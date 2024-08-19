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Насколько серьезна травма Кварацхелия – ответ главного тренера "Наполи"
Насколько серьезна травма Кварацхелия – ответ главного тренера "Наполи"
Sputnik Грузия
Гостевой матч против "Вероны" клуб Кварацхелия проиграл со счетом 3:0 19.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-19T15:34+0400
2024-08-19T15:34+0400
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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Нападающий сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия после вынужденной замены в стартовом матче первого тура чемпионата Италии по футболу против "Вероны" чувствует себя хорошо, сказал главный тренер неаполитанцев Антонио Конте на послематчевой пресс-конференции. Кварацхелия попросил о замене на 45 минуте матча первого тура Серии А с "Вероной", после столкновения с защитником соперника Павлом Давидовичем. Лидер "Наполи" почувствовал головокружение и не смог продолжить игру. Гостевой матч против "Вероны" клуб Кварацхелия проиграл со счетом 3:0. При этом в первом тайме ни одной из команд не удалось отличиться. Все три гола "Наполи" пропустил во второй половине встречи. Свой следующий матч подопечные Антонио Конте, для которого воскресная игра была дебютной в качестве главного тренера неаполитанцев, проведут 25 августа против "Болоньи".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, италия, грузия, хвича кварацхелия, клуб "наполи", футбол
Насколько серьезна травма Кварацхелия – ответ главного тренера "Наполи"
Гостевой матч против "Вероны" клуб Кварацхелия проиграл со счетом 3:0
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Нападающий сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия после вынужденной замены в стартовом матче первого тура чемпионата Италии по футболу против "Вероны" чувствует себя хорошо, сказал главный тренер неаполитанцев Антонио Конте на послематчевой пресс-конференции.
Кварацхелия попросил о замене на 45 минуте матча первого тура Серии А с "Вероной", после столкновения с защитником соперника Павлом Давидовичем. Лидер "Наполи" почувствовал головокружение и не смог продолжить игру.
"Как вы видели, его ударили по голове. Несмотря на это он продолжил играть. Но в конце первого тайма он попросил нас о замене, потому что плохо себя чувствовал. И сейчас с ним все в порядке, ничего опасного нет", – сказал Конте.
Гостевой матч против "Вероны" клуб Кварацхелия проиграл со счетом 3:0. При этом в первом тайме ни одной из команд не удалось отличиться. Все три гола "Наполи" пропустил во второй половине встречи.
Свой следующий матч подопечные Антонио Конте, для которого воскресная игра была дебютной в качестве главного тренера неаполитанцев, проведут 25 августа против "Болоньи".