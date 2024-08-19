https://sputnik-georgia.ru/20240819/naskolko-serezna-travma-kvaratskheliya--otvet-glavnogo-trenera-napoli-289508399.html

Насколько серьезна травма Кварацхелия – ответ главного тренера "Наполи"

Насколько серьезна травма Кварацхелия – ответ главного тренера "Наполи"

Sputnik Грузия

Гостевой матч против "Вероны" клуб Кварацхелия проиграл со счетом 3:0 19.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-19T15:34+0400

2024-08-19T15:34+0400

2024-08-19T15:34+0400

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Нападающий сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия после вынужденной замены в стартовом матче первого тура чемпионата Италии по футболу против "Вероны" чувствует себя хорошо, сказал главный тренер неаполитанцев Антонио Конте на послематчевой пресс-конференции. Кварацхелия попросил о замене на 45 минуте матча первого тура Серии А с "Вероной", после столкновения с защитником соперника Павлом Давидовичем. Лидер "Наполи" почувствовал головокружение и не смог продолжить игру. Гостевой матч против "Вероны" клуб Кварацхелия проиграл со счетом 3:0. При этом в первом тайме ни одной из команд не удалось отличиться. Все три гола "Наполи" пропустил во второй половине встречи. Свой следующий матч подопечные Антонио Конте, для которого воскресная игра была дебютной в качестве главного тренера неаполитанцев, проведут 25 августа против "Болоньи".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, италия, грузия, хвича кварацхелия, клуб "наполи", футбол