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О чем говорили Путин и Алиев в Баку
О чем говорили Путин и Алиев в Баку
Sputnik Грузия
По итогам российско-азербайджанских переговоров было принято совместное заявление 19.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-19T19:40+0400
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ТБИЛИСИ 19 авг – Sputnik. Прочный мир и стабильность на Южном Кавказе полностью отвечает коренным интересам всех стран и народов региона. Такое мнение президент России Владимир Путин высказал по итогам переговоров со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.Российский лидер заверил, что Россия и впредь будет всячески способствовать нормализации азербайджано-армянского взаимодействия и заключению мирного договора на основе известных трехсторонних договоренностей от 2022 года.В рамках совместного заявления с президентом России, находящимся в Азербайджане с госвизитом, азербайджанский лидер Ильхам Алиев отметил, что стороны подробно обсудили вопросы, связанные с региональной безопасностью. Он указал, что "после сентября 2023 года в регионе создалась совершенно новая ситуация".При этом Алиев сказал, что стабильность и безопасность всего региона Южного Кавказа во многом зависит от тесного взаимодействия Азербайджана с Россией.По итогам переговоров лидеров двух стран было принято совместное заявление. В нем, в частности, звучит призыв развивать потенциал Консультативной региональной платформы "3+3" как эффективного механизма взаимодействия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, политика, азербайджан, баку, ильхам алиев, владимир путин
россия, в мире, политика, азербайджан, баку, ильхам алиев, владимир путин
О чем говорили Путин и Алиев в Баку
19:40 19.08.2024 (обновлено: 19:52 19.08.2024)
По итогам российско-азербайджанских переговоров было принято совместное заявление
ТБИЛИСИ 19 авг – Sputnik. Прочный мир и стабильность на Южном Кавказе полностью отвечает коренным интересам всех стран и народов региона. Такое мнение президент России Владимир Путин высказал по итогам переговоров со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.
Российский лидер заверил, что Россия и впредь будет всячески способствовать нормализации азербайджано-армянского взаимодействия и заключению мирного договора на основе известных трехсторонних договоренностей от 2022 года.
"Мы также готовы содействовать и делимитации, и демаркации границы, имею в виду наличие у нас соответствующих документов еще со времен Советского Союза, разблокированию трансграничных маршрутов, установлению гуманитарных контактов", – подытожил президент.
В рамках совместного заявления с президентом России, находящимся в Азербайджане с госвизитом, азербайджанский лидер Ильхам Алиев отметил, что стороны подробно обсудили вопросы, связанные с региональной безопасностью. Он указал, что "после сентября 2023 года в регионе создалась совершенно новая ситуация".
При этом Алиев сказал, что стабильность и безопасность всего региона Южного Кавказа во многом зависит от тесного взаимодействия Азербайджана с Россией.
По итогам переговоров лидеров двух стран было принято совместное заявление.
В нем, в частности, звучит призыв развивать потенциал Консультативной региональной платформы "3+3" как эффективного механизма взаимодействия.