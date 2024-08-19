https://sputnik-georgia.ru/20240819/skonchalsya-izvestnyy-ameriknaskiy-televeduschiy-fil-donakhyu-289510908.html

Скончался известный американский телеведущий Фил Донахью

Скончался известный американский телеведущий Фил Донахью

Sputnik Грузия

Донахью считается одним из основоположников жанра ток-шоу 19.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-19T18:25+0400

2024-08-19T18:25+0400

2024-08-19T18:59+0400

кто ушел из жизни в 2024 году?

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ТБИЛИСИ, 19 авг – Sputnik. Знаменитый американский телеведущий Фил Донахью ушел из жизни в возрасте 88 лет, сообщил со ссылкой на заявление его родных телеканал NBC.Согласно информации родственников, смерть наступила вследствие "продолжительной болезни".Донахью считают одним из основоположников такого жанра современного телевидения, как дневные тематические ток-шоу, которые записываются в студии с участием зрителей. Шоу Фила Донахью, пишет в связи с его кончиной NBC, "было одно из самых влиятельных программ своего времени". Оно шло в эфире рекордные 29 лет, до 1996 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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кто ушел из жизни в 2024 году?, новости, общество, сша, nbc