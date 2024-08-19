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Скончался известный американский телеведущий Фил Донахью
Скончался известный американский телеведущий Фил Донахью
Sputnik Грузия
Донахью считается одним из основоположников жанра ток-шоу 19.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-19T18:25+0400
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ТБИЛИСИ, 19 авг – Sputnik. Знаменитый американский телеведущий Фил Донахью ушел из жизни в возрасте 88 лет, сообщил со ссылкой на заявление его родных телеканал NBC.Согласно информации родственников, смерть наступила вследствие "продолжительной болезни".Донахью считают одним из основоположников такого жанра современного телевидения, как дневные тематические ток-шоу, которые записываются в студии с участием зрителей. Шоу Фила Донахью, пишет в связи с его кончиной NBC, "было одно из самых влиятельных программ своего времени". Оно шло в эфире рекордные 29 лет, до 1996 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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кто ушел из жизни в 2024 году?, новости, общество, сша, nbc
кто ушел из жизни в 2024 году?, новости, общество, сша, nbc
Скончался известный американский телеведущий Фил Донахью
18:25 19.08.2024 (обновлено: 18:59 19.08.2024)
Донахью считается одним из основоположников жанра ток-шоу
ТБИЛИСИ, 19 авг – Sputnik.
Знаменитый американский телеведущий Фил Донахью ушел из жизни в возрасте 88 лет, сообщил со ссылкой на заявление его родных телеканал NBC
.
Ведущий, на счету которого несколько наград академии телевидения США Emmy, "скончался дома в окружении своей семьи, в том числе супругой Марло Томас, с которой они прожили 44 года, его детьми, внуками и любимой собакой, золотистым ретривером по имени Чарли", – говорится в полученном редакцией утреннего шоу TODAY заявлении семьи.
Согласно информации родственников, смерть наступила вследствие "продолжительной болезни".
Донахью считают одним из основоположников такого жанра современного телевидения, как дневные тематические ток-шоу, которые записываются в студии с участием зрителей.
Шоу Фила Донахью, пишет в связи с его кончиной NBC, "было одно из самых влиятельных программ своего времени". Оно шло в эфире рекордные 29 лет, до 1996 года.