https://sputnik-georgia.ru/20240819/v-gruzii-utochnili-obem-inostrannykh-investitsiy-za-2023-god-289503642.html
В Грузии уточнили объем иностранных инвестиций за 2023 год
В Грузии уточнили объем иностранных инвестиций за 2023 год
Sputnik Грузия
Основной причиной соответствующих изменений названо уточнение показателя реинвестиций и объема кредита несколькими предприятиями 19.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-19T09:01+0400
2024-08-19T09:01+0400
2024-08-19T09:01+0400
экономика
грузия
новости
инвестиции
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/1e/278133561_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1cbe529d8ef4b75476bbe80f368cf7ad.jpg
Основной причиной соответствующих изменений названо уточнение показателя реинвестиций и объема кредита несколькими предприятиямиТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2023 году, по уточненным данным, снизился на 15% по сравнению с уточненными данными 2022 года и составил 1,9 миллиарда долларов, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".По информации "Сакстата", основной причиной соответствующих изменений названо уточнение показателя реинвестиций и объема кредита несколькими предприятиями. По предварительным данным, обнародованным в марте 2024 года, инвестиции в Грузию в 2023 году увеличились на 19,3%.Инвестиции также поступили из Турции, Ирландии, России, Чехии, Японии, Турции, Китая и других стран.Куда вкладывают?Согласно информации "Сакстата", самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии в 2023 году были финансовая и страховая деятельность, торговля и обрабатывающая промышленность.Инвестиции также вкладывали в торговлю, строительство, искусство, отдых и развлечения, информацию и коммуникацию, обрабатывающую промышленность, энергетику, транспорт, а также гостиницы и рестораны.РеинвестицииОдним из важных факторов в экономике в 2023 году стал большой объем реинвестиций. Они составили примерно 1,6 миллиарда долларов, и их доля в объеме прямых иностранных инвестиций составила 83,7%. Основной причиной большого объема реинвестиций власти и эксперты считают внедрение так называемой "эстонской модели" налоговой системы.С 1 января 2017 года в Грузии предприятия были освобождены от налогообложения той части прибыли, которая вкладывается в развитие производства. Согласно действующему Налоговому кодексу, ставка налога на прибыль составляет 15%.Инвестиционная политикаСогласно новой экономической программе правительства, власти обещали, что инвестиционная политика страны будет формироваться заново – в постпандемический период Грузия перейдет к агрессивной политике привлечения иностранных инвестиций, страна будет по-новому позиционирована.При этом будут усилены механизмы координации инвестиционной деятельности как с центральными государственными органами, так и с органами местного самоуправления.Также в этот период будет принят новый Закон о предпринимателях, отражающий требования соответствующих нормативных актов ЕС и предусмотренных Соглашением об ассоциации и приложениях к нему, таким образом приближая корпоративное право Грузии к законодательству ЕС.В целях создания конкурентной и деловой среды государство будет постепенно отказываться от тех секторов экономики, у которых есть потенциал для независимого функционирования и развития.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/1e/278133561_16:0:1723:1280_1920x0_80_0_0_a49db1213e383827ca47f7dc6afc4803.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, инвестиции, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
экономика, грузия, новости, инвестиции, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Основной причиной соответствующих изменений названо уточнение показателя реинвестиций и объема кредита несколькими предприятиями
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2023 году, по уточненным данным, снизился на 15% по сравнению с уточненными данными 2022 года и составил 1,9 миллиарда долларов, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
По информации "Сакстата", основной причиной соответствующих изменений названо уточнение показателя реинвестиций и объема кредита несколькими предприятиями. По предварительным данным, обнародованным в марте 2024 года, инвестиции в Грузию в 2023 году увеличились на 19,3%.
Инвестиции в Грузию в 2023 году. Тройка стран-лидеров
Страна
Объем, млн долларов
Доля в инвестициях, %
Нидерланды
386,3
20,3
Великобритания
364,3
19,2
США
182,2
9,6
Инвестиции также поступили из Турции, Ирландии, России, Чехии, Японии, Турции, Китая и других стран.
Согласно информации "Сакстата", самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии в 2023 году были финансовая и страховая деятельность, торговля и обрабатывающая промышленность.
Инвестиции в Грузию 2023 году. Тройка отраслей-лидеров
Отрасль
Объем, млн долларов
Доля в инвестициях, %
Финансовая и страховая деятельность
583,6
30,7
Торговля
314,3
16,5
Обрабатывающая промышленность
301,5
15,9
Инвестиции также вкладывали в торговлю, строительство, искусство, отдых и развлечения, информацию и коммуникацию, обрабатывающую промышленность, энергетику, транспорт, а также гостиницы и рестораны.
Одним из важных факторов в экономике в 2023 году стал большой объем реинвестиций. Они составили примерно 1,6 миллиарда долларов, и их доля в объеме прямых иностранных инвестиций составила 83,7%.
Основной причиной большого объема реинвестиций власти и эксперты считают внедрение так называемой "эстонской модели" налоговой системы.
С 1 января 2017 года в Грузии предприятия были освобождены от налогообложения той части прибыли, которая вкладывается в развитие производства. Согласно действующему Налоговому кодексу, ставка налога на прибыль составляет 15%.
Согласно новой экономической программе правительства, власти обещали, что инвестиционная политика страны будет формироваться заново – в постпандемический период Грузия перейдет к агрессивной политике привлечения иностранных инвестиций, страна будет по-новому позиционирована.
При этом будут усилены механизмы координации инвестиционной деятельности как с центральными государственными органами, так и с органами местного самоуправления.
Также в этот период будет принят новый Закон о предпринимателях, отражающий требования соответствующих нормативных актов ЕС и предусмотренных Соглашением об ассоциации и приложениях к нему, таким образом приближая корпоративное право Грузии к законодательству ЕС.
В целях создания конкурентной и деловой среды государство будет постепенно отказываться от тех секторов экономики, у которых есть потенциал для независимого функционирования и развития.