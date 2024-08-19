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В Грузии уточнили объем иностранных инвестиций за 2023 год
В Грузии уточнили объем иностранных инвестиций за 2023 год
Sputnik Грузия
Основной причиной соответствующих изменений названо уточнение показателя реинвестиций и объема кредита несколькими предприятиями 19.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-19T09:01+0400
2024-08-19T09:01+0400
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
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Основной причиной соответствующих изменений названо уточнение показателя реинвестиций и объема кредита несколькими предприятиямиТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2023 году, по уточненным данным, снизился на 15% по сравнению с уточненными данными 2022 года и составил 1,9 миллиарда долларов, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".По информации "Сакстата", основной причиной соответствующих изменений названо уточнение показателя реинвестиций и объема кредита несколькими предприятиями. По предварительным данным, обнародованным в марте 2024 года, инвестиции в Грузию в 2023 году увеличились на 19,3%.Инвестиции также поступили из Турции, Ирландии, России, Чехии, Японии, Турции, Китая и других стран.Куда вкладывают?Согласно информации "Сакстата", самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии в 2023 году были финансовая и страховая деятельность, торговля и обрабатывающая промышленность.Инвестиции также вкладывали в торговлю, строительство, искусство, отдых и развлечения, информацию и коммуникацию, обрабатывающую промышленность, энергетику, транспорт, а также гостиницы и рестораны.РеинвестицииОдним из важных факторов в экономике в 2023 году стал большой объем реинвестиций. Они составили примерно 1,6 миллиарда долларов, и их доля в объеме прямых иностранных инвестиций составила 83,7%. Основной причиной большого объема реинвестиций власти и эксперты считают внедрение так называемой "эстонской модели" налоговой системы.С 1 января 2017 года в Грузии предприятия были освобождены от налогообложения той части прибыли, которая вкладывается в развитие производства. Согласно действующему Налоговому кодексу, ставка налога на прибыль составляет 15%.Инвестиционная политикаСогласно новой экономической программе правительства, власти обещали, что инвестиционная политика страны будет формироваться заново – в постпандемический период Грузия перейдет к агрессивной политике привлечения иностранных инвестиций, страна будет по-новому позиционирована.При этом будут усилены механизмы координации инвестиционной деятельности как с центральными государственными органами, так и с органами местного самоуправления.Также в этот период будет принят новый Закон о предпринимателях, отражающий требования соответствующих нормативных актов ЕС и предусмотренных Соглашением об ассоциации и приложениях к нему, таким образом приближая корпоративное право Грузии к законодательству ЕС.В целях создания конкурентной и деловой среды государство будет постепенно отказываться от тех секторов экономики, у которых есть потенциал для независимого функционирования и развития.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, инвестиции, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
экономика, грузия, новости, инвестиции, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"

В Грузии уточнили объем иностранных инвестиций за 2023 год

09:01 19.08.2024
CC0 / QuinceCreative / 100 dollars bundleДоллары США
Доллары США - Sputnik Грузия, 1920, 19.08.2024
CC0 / QuinceCreative / 100 dollars bundle
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Основной причиной соответствующих изменений названо уточнение показателя реинвестиций и объема кредита несколькими предприятиями
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2023 году, по уточненным данным, снизился на 15% по сравнению с уточненными данными 2022 года и составил 1,9 миллиарда долларов, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
По информации "Сакстата", основной причиной соответствующих изменений названо уточнение показателя реинвестиций и объема кредита несколькими предприятиями. По предварительным данным, обнародованным в марте 2024 года, инвестиции в Грузию в 2023 году увеличились на 19,3%.
Инвестиции в Грузию в 2023 году. Тройка стран-лидеров

Страна

Объем, млн долларов

Доля в инвестициях, %

Нидерланды

386,3

20,3

Великобритания

364,3

19,2

США

182,2

9,6

Инвестиции также поступили из Турции, Ирландии, России, Чехии, Японии, Турции, Китая и других стран.

Куда вкладывают?

Согласно информации "Сакстата", самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии в 2023 году были финансовая и страховая деятельность, торговля и обрабатывающая промышленность.
Инвестиции в Грузию 2023 году. Тройка отраслей-лидеров

Отрасль

Объем, млн долларов

Доля в инвестициях, %

Финансовая и страховая деятельность

583,6

30,7

Торговля

314,3

16,5

Обрабатывающая промышленность

301,5

15,9

Инвестиции также вкладывали в торговлю, строительство, искусство, отдых и развлечения, информацию и коммуникацию, обрабатывающую промышленность, энергетику, транспорт, а также гостиницы и рестораны.

Реинвестиции

Одним из важных факторов в экономике в 2023 году стал большой объем реинвестиций. Они составили примерно 1,6 миллиарда долларов, и их доля в объеме прямых иностранных инвестиций составила 83,7%.
Основной причиной большого объема реинвестиций власти и эксперты считают внедрение так называемой "эстонской модели" налоговой системы.
С 1 января 2017 года в Грузии предприятия были освобождены от налогообложения той части прибыли, которая вкладывается в развитие производства. Согласно действующему Налоговому кодексу, ставка налога на прибыль составляет 15%.

Инвестиционная политика

Согласно новой экономической программе правительства, власти обещали, что инвестиционная политика страны будет формироваться заново – в постпандемический период Грузия перейдет к агрессивной политике привлечения иностранных инвестиций, страна будет по-новому позиционирована.
При этом будут усилены механизмы координации инвестиционной деятельности как с центральными государственными органами, так и с органами местного самоуправления.
Также в этот период будет принят новый Закон о предпринимателях, отражающий требования соответствующих нормативных актов ЕС и предусмотренных Соглашением об ассоциации и приложениях к нему, таким образом приближая корпоративное право Грузии к законодательству ЕС.
В целях создания конкурентной и деловой среды государство будет постепенно отказываться от тех секторов экономики, у которых есть потенциал для независимого функционирования и развития.
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