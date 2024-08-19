https://sputnik-georgia.ru/20240819/vymogatelstvo-ot-imeni-kriminalnogo-avtoriteta--mvd-gruzii-raskrylo-delo-289505724.html
Вымогательство от имени криминального авторитета – МВД Грузии раскрыло дело
Вымогательство от имени криминального авторитета – МВД Грузии раскрыло дело
Sputnik Грузия
Преступления предусматривают наказание до 7 лет лишения свободы 19.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-19T14:45+0400
2024-08-19T14:45+0400
2024-08-19T14:45+0400
преступность в грузии
происшествия
грузия
новости
квемо картли
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825000_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_6c42e6e688ebcb2bc6b253013bde2f83.jpg
ТБИЛИСИ, 19 авг – Sputnik. Полиция задержала в регионе Квемо Картли двух 22-летних граждан по обвинению в вымогательстве по заданию проживающего за границей криминального авторитета и повреждении чужого имущества, говорится в сообщении МВД Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В ходе следствия установлено, что обвиняемые в разное время по заданию проживающего за границей криминального авторитета связывались с гражданами и требовали крупные суммы денег, угрожая убийством и уничтожением их имущества. Получив отказа, они повредили разного рода имущество этих граждан.Подозреваемые были задержаны вследствие интенсивных следственных действий, включая тайно проводимые мероприятия, на основании постановления судьи.В качестве улик были изъяты мобильные телефоны и сим-карты, при помощи которых фигуранты дела связывались с гражданами и вымогали у них деньги.Следствие ведется по трем статьям УК Грузии 181, 25-181 и 187: "Вымогательство", "Ответственность исполнителей и соучастников вымогательства" и "Повреждение или уничтожение вещи".Виновным грозит до 7 лет лишения свободы, сказано в сообщении на сайте МВД. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
квемо картли
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825000_275:0:2500:1669_1920x0_80_0_0_b16b503de07e4786896a15ddbe132407.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
преступность в грузии, происшествия, грузия, новости, квемо картли
преступность в грузии, происшествия, грузия, новости, квемо картли
Вымогательство от имени криминального авторитета – МВД Грузии раскрыло дело
Преступления предусматривают наказание до 7 лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 19 авг – Sputnik. Полиция задержала в регионе Квемо Картли двух 22-летних граждан по обвинению в вымогательстве по заданию проживающего за границей криминального авторитета и повреждении чужого имущества, говорится в сообщении МВД Грузии.
В ходе следствия установлено, что обвиняемые в разное время по заданию проживающего за границей криминального авторитета связывались с гражданами и требовали крупные суммы денег, угрожая убийством и уничтожением их имущества. Получив отказа, они повредили разного рода имущество этих граждан.
Подозреваемые были задержаны вследствие интенсивных следственных действий, включая тайно проводимые мероприятия, на основании постановления судьи.
В качестве улик были изъяты мобильные телефоны и сим-карты, при помощи которых фигуранты дела связывались с гражданами и вымогали у них деньги.
Следствие ведется по трем статьям УК Грузии 181, 25-181 и 187: "Вымогательство", "Ответственность исполнителей и соучастников вымогательства" и "Повреждение или уничтожение вещи".
Виновным грозит до 7 лет лишения свободы, сказано в сообщении на сайте
МВД.