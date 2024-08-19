https://sputnik-georgia.ru/20240819/vymogatelstvo-ot-imeni-kriminalnogo-avtoriteta--mvd-gruzii-raskrylo-delo-289505724.html

Вымогательство от имени криминального авторитета – МВД Грузии раскрыло дело

Вымогательство от имени криминального авторитета – МВД Грузии раскрыло дело

Sputnik Грузия

Преступления предусматривают наказание до 7 лет лишения свободы 19.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-19T14:45+0400

2024-08-19T14:45+0400

2024-08-19T14:45+0400

преступность в грузии

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квемо картли

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ТБИЛИСИ, 19 авг – Sputnik. Полиция задержала в регионе Квемо Картли двух 22-летних граждан по обвинению в вымогательстве по заданию проживающего за границей криминального авторитета и повреждении чужого имущества, говорится в сообщении МВД Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В ходе следствия установлено, что обвиняемые в разное время по заданию проживающего за границей криминального авторитета связывались с гражданами и требовали крупные суммы денег, угрожая убийством и уничтожением их имущества. Получив отказа, они повредили разного рода имущество этих граждан.Подозреваемые были задержаны вследствие интенсивных следственных действий, включая тайно проводимые мероприятия, на основании постановления судьи.В качестве улик были изъяты мобильные телефоны и сим-карты, при помощи которых фигуранты дела связывались с гражданами и вымогали у них деньги.Следствие ведется по трем статьям УК Грузии 181, 25-181 и 187: "Вымогательство", "Ответственность исполнителей и соучастников вымогательства" и "Повреждение или уничтожение вещи".Виновным грозит до 7 лет лишения свободы, сказано в сообщении на сайте МВД. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

квемо картли

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преступность в грузии, происшествия, грузия, новости, квемо картли