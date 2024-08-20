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Редкая Осетровая Суперлуна - невероятные фото
Редкая Осетровая Суперлуна - невероятные фото
Sputnik Грузия
В ночь на 20 августа жители Земли увидели редкое явление: над Землей взошла первая в 2024 году суперлуна, которую еще называют Голубой или Осетровой 20.08.2024, Sputnik Грузия
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По данным NASA, следующая сезонная "Голубая Луна" (не имеет никакого отношения к цвету, связано с выражением Once in a Blue Moon, обозначающим редкость явления) ожидается в мае 2027 года. Всего же в 2024 году будет четыре суперлуния. Это возникает, когда Луна находится в пределах 90% от своего ближайшего приближения к Земле (перигей). В такие моменты Луна кажется примерно на 14% крупнее и на 30% ярче, чем в самых удаленных точках ее орбиты.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, nasa, полнолуние
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, nasa, полнолуние

Редкая Осетровая Суперлуна - невероятные фото

10:34 20.08.2024 (обновлено: 17:02 20.08.2024)
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В ночь на 20 августа жители Земли увидели редкое явление: над Землей взошла первая в 2024 году суперлуна, которую еще называют Голубой или Осетровой
По данным NASA, следующая сезонная "Голубая Луна" (не имеет никакого отношения к цвету, связано с выражением Once in a Blue Moon, обозначающим редкость явления) ожидается в мае 2027 года.
Всего же в 2024 году будет четыре суперлуния. Это возникает, когда Луна находится в пределах 90% от своего ближайшего приближения к Земле (перигей). В такие моменты Луна кажется примерно на 14% крупнее и на 30% ярче, чем в самых удаленных точках ее орбиты.
© AP Photo / Richard Vogel

Люди гуляют на фоне восходящей суперлуны в Лос-Анджелесе, США.

Люди гуляют на фоне восходящей суперлуны в Лос-Анджелесе, США. - Sputnik Грузия
1/11
© AP Photo / Richard Vogel

Люди гуляют на фоне восходящей суперлуны в Лос-Анджелесе, США.

© AP Photo / Dmitri Lovetsky

Суперлуние можно наблюдать над Воскресенским Смольным монастырем в Санкт-Петербурге, Россия.

Суперлуние можно наблюдать над Воскресенским Смольным монастырем в Санкт-Петербурге, Россия. - Sputnik Грузия
2/11
© AP Photo / Dmitri Lovetsky

Суперлуние можно наблюдать над Воскресенским Смольным монастырем в Санкт-Петербурге, Россия.

© AP Photo / Eraldo Peres

Жители наблюдают восход Луны над "Мемориалом Джей Кей", Бразилия.

Жители наблюдают восход Луны над &quot;Мемориалом Джей Кей&quot;, Бразилия. - Sputnik Грузия
3/11
© AP Photo / Eraldo Peres

Жители наблюдают восход Луны над "Мемориалом Джей Кей", Бразилия.

© AP Photo / Markus Schreiber

Суперлуние над жилым зданием в Берлине, Германия.

Суперлуние над жилым зданием в Берлине, Германия. - Sputnik Грузия
4/11
© AP Photo / Markus Schreiber

Суперлуние над жилым зданием в Берлине, Германия.

© AP Photo / Amr Nabil

Вид на Луну сквозь пирамиды в Гизе, Египет.

Вид на Луну сквозь пирамиды в Гизе, Египет. - Sputnik Грузия
5/11
© AP Photo / Amr Nabil

Вид на Луну сквозь пирамиды в Гизе, Египет.

© AP Photo / Mukhtar Khan

Мужчина разговаривает по мобильному телефону, наблюдая, как Луна проходит сквозь облака над берегами реки Джелум в Сринагаре, Индия.

Мужчина разговаривает по мобильному телефону, наблюдая, как Луна проходит сквозь облака над берегами реки Джелум в Сринагаре, Индия. - Sputnik Грузия
6/11
© AP Photo / Mukhtar Khan

Мужчина разговаривает по мобильному телефону, наблюдая, как Луна проходит сквозь облака над берегами реки Джелум в Сринагаре, Индия.

© AP Photo / Andy Wong

Суперлуна над жилым зданием после дождя в Пекине, Китай.

Суперлуна над жилым зданием после дождя в Пекине, Китай. - Sputnik Грузия
7/11
© AP Photo / Andy Wong

Суперлуна над жилым зданием после дождя в Пекине, Китай.

© AP Photo / Altaf Qadri

Полнолуние на фоне самой высокой башни в мире — Бурдж-Халифа в Дубае (ОАЭ).

Полнолуние на фоне самой высокой башни в мире — Бурдж-Халифа в Дубае (ОАЭ). - Sputnik Грузия
8/11
© AP Photo / Altaf Qadri

Полнолуние на фоне самой высокой башни в мире — Бурдж-Халифа в Дубае (ОАЭ).

© AP Photo / Khalil Hamra

Суперлуна за Галатской башней в Стамбуле, Турция.

Суперлуна за Галатской башней в Стамбуле, Турция. - Sputnik Грузия
9/11
© AP Photo / Khalil Hamra

Суперлуна за Галатской башней в Стамбуле, Турция.

© AP Photo / Manu Fernandez

Вид на Луну из Мадрида, Испания.

Вид на Луну из Мадрида, Испания. - Sputnik Грузия
10/11
© AP Photo / Manu Fernandez

Вид на Луну из Мадрида, Испания.

© AP Photo / Michael Varaklas

Суперлуна "ушла" за храм Посейдона на мысе Сунион, Греция.

Суперлуна &quot;ушла&quot; за храм Посейдона на мысе Сунион, Греция. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Michael Varaklas

Суперлуна "ушла" за храм Посейдона на мысе Сунион, Греция.

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