Редкая Осетровая Суперлуна - невероятные фото

По данным NASA, следующая сезонная "Голубая Луна" (не имеет никакого отношения к цвету, связано с выражением Once in a Blue Moon, обозначающим редкость явления) ожидается в мае 2027 года. Всего же в 2024 году будет четыре суперлуния. Это возникает, когда Луна находится в пределах 90% от своего ближайшего приближения к Земле (перигей). В такие моменты Луна кажется примерно на 14% крупнее и на 30% ярче, чем в самых удаленных точках ее орбиты.
В ночь на 20 августа жители Земли увидели редкое явление: над Землей взошла первая в 2024 году суперлуна, которую еще называют Голубой или Осетровой
По данным NASA, следующая сезонная "Голубая Луна" (не имеет никакого отношения к цвету, связано с выражением Once in a Blue Moon, обозначающим редкость явления) ожидается в мае 2027 года.
Всего же в 2024 году будет четыре суперлуния. Это возникает, когда Луна находится в пределах 90% от своего ближайшего приближения к Земле (перигей). В такие моменты Луна кажется примерно на 14% крупнее и на 30% ярче, чем в самых удаленных точках ее орбиты.