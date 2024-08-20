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Десять тысяч абонентов в Тбилиси остались без газа из-за аварии
Десять тысяч абонентов в Тбилиси остались без газа из-за аварии
Sputnik Грузия
Подача газа будет начата с 9 часов и завершится к 22 часам 21 августа 20.08.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Десять абонентов в спальном районе Тбилиси - Варкетили, остались без газа из-за аварийного отключения подачи, сообщила газораспределительная компания Tbilisi Energy.В компании отметили, что мобилизованы аварийные службы и проводится восстановление подачи газа населению.Подача газа будет начата с 9 часов и завершится к 22 часам 21 августа."Пожалуйста, не оставляйте газовые краны открытыми", – говорится в сообщении.Tbilisi Energy приносит извинения жителям Самгорского района за неудобства, вызванные не зависящими от компании причинами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, газ, тбилиси энерджи
Десять тысяч абонентов в Тбилиси остались без газа из-за аварии
23:33 20.08.2024 (обновлено: 23:34 20.08.2024)
Подача газа будет начата с 9 часов и завершится к 22 часам 21 августа
ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Десять абонентов в спальном районе Тбилиси - Варкетили, остались без газа из-за аварийного отключения подачи, сообщила газораспределительная компания Tbilisi Energy.
В компании отметили, что мобилизованы аварийные службы и проводится восстановление подачи газа населению.
Подача газа будет начата с 9 часов и завершится к 22 часам 21 августа.
"Пожалуйста, не оставляйте газовые краны открытыми", – говорится в сообщении.
Tbilisi Energy приносит извинения жителям Самгорского района за неудобства, вызванные не зависящими от компании причинами.