https://sputnik-georgia.ru/20240820/desyat-tysyach-abonentov-v-tbilisi-ostalis-bez-gaza-iz-za-avarii-289529551.html

Десять тысяч абонентов в Тбилиси остались без газа из-за аварии

Десять тысяч абонентов в Тбилиси остались без газа из-за аварии

Sputnik Грузия

Подача газа будет начата с 9 часов и завершится к 22 часам 21 августа 20.08.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Десять абонентов в спальном районе Тбилиси - Варкетили, остались без газа из-за аварийного отключения подачи, сообщила газораспределительная компания Tbilisi Energy.В компании отметили, что мобилизованы аварийные службы и проводится восстановление подачи газа населению.Подача газа будет начата с 9 часов и завершится к 22 часам 21 августа."Пожалуйста, не оставляйте газовые краны открытыми", – говорится в сообщении.Tbilisi Energy приносит извинения жителям Самгорского района за неудобства, вызванные не зависящими от компании причинами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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