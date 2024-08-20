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Гражданина США, разыскиваемого на родине, задержали в Грузии

Гражданина США, разыскиваемого на родине, задержали в Грузии

Sputnik Грузия

Задержанный разыскивается за совершение особо тяжкого преступления в отношении несовершеннолетнего 20.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-20T14:00+0400

2024-08-20T14:00+0400

2024-08-20T14:00+0400

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ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Гражданин США, разыскиваемый на родине за особо тяжкое преступление, задержан в ходе спецоперации в Батуми, заявил директор контртеррористического центра СГБ Грузии Бача Мгеладзе на брифинге. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным СГБ, задержанный разыскивается соответствующей службой американского штата Айдахо за совершение особо тяжкого преступления в отношении несовершеннолетнего. По информации Мгеладзе, в результате мер, запрошенных американскими партнерами в рамках международного сотрудничества, были изъяты принадлежащие задержанному предметы, в том числе электронные информационные устройства, портативные компьютеры и различные виды электрооборудования специального назначения. В отношении задержанного будут приняты правовые меры с целью его экстрадиции из Грузии в США и передачи изъятых вещественных доказательств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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