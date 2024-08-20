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Насколько вырос внешнеторговый оборот Грузии – новые данные
Насколько вырос внешнеторговый оборот Грузии – новые данные
Sputnik Грузия
Экспорт составил 3,5 миллиарда долларов – на 1,3% меньше, чем за аналогичный период 2023 года 20.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-20T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-июле 2024 года вырос на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 12,6 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию на 9 миллиардов долларов, что почти на 3% больше данных за семь месяцев 2023 года. Экспорт составил 3,5 миллиарда долларов - на 1,3% меньше, чем в аналогичный период 2023 года. Отрицательный торговый баланс Грузии за семь месяцев 2024 года составил 5,5 миллиарда долларов, что на 5,7% больше аналогичного прошлогоднего показателя. Чем торгует Грузия Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д. За семь месяцев 2024 года больше всех вырос экспорт руд драгоценных металлов и концентратов –на 227,3%, ферросплавов – на 81,1%, а также спиртных напитков – на 64,8%. В то же время с начала года упал лишь экспорт азотных удобрений – на 31,3%. В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки, и так далее. За отчетный период больше всего вырос импорт вычислительных машин и их блоков –на 104,7%, грузовых авто – на 36,1%, а также нефти и нефтепродуктов – на 26,6%. С начала года сократился импорт лишь телефонных аппаратов – на 18,2%, нефтяного газа и газообразного углеводорода – на 18,1%, а также легковых автомобилей – на 14,3%. С кем торгует Грузия Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-июле 2024 года составил 1,8 миллиардов долларов, что составляет 14,4% от общего торгового оборота Грузии. В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Германия, Кыргызстан, Казахстан, Армения и Япония.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
Насколько вырос внешнеторговый оборот Грузии – новые данные
Экспорт составил 3,5 миллиарда долларов – на 1,3% меньше, чем за аналогичный период 2023 года
ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-июле 2024 года вырос на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 12,6 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 9 миллиардов долларов, что почти на 3% больше данных за семь месяцев 2023 года.
Внешнеторговый оборот Грузии январь-июль 2024 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
3 532,2
-1,3
Импорт
9 034,6
2,9
Всего
12 566,8
1,6
Экспорт составил 3,5 миллиарда долларов - на 1,3% меньше, чем в аналогичный период 2023 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии за семь месяцев 2024 года составил 5,5 миллиарда долларов, что на 5,7% больше аналогичного прошлогоднего показателя.
Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии товаров за январь-июль 2024 год
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Легковые автомобили
1 192,7
1,3
Ферросплавы
201,4
81,1
Вино
174,4
16,1
Спиртные напитки
162,2
64,8
Руды и концентраты драгоценных металлов
117,2
227,3
За семь месяцев 2024 года больше всех вырос экспорт руд драгоценных металлов и концентратов –на 227,3%, ферросплавов – на 81,1%, а также спиртных напитков – на 64,8%.
В то же время с начала года упал лишь экспорт азотных удобрений – на 31,3%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки, и так далее.
ТОП-5 импортируемых из Грузии товаров за январь-июль 2024 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Легковые автомобили
1 608,0
-14,3
Нефтепродукты
769,7
26,6
Лекарства
370,1
20,2
Газ
238,2
-18,1
Вычислительные машины и их блоки
194,0
104,7
За отчетный период больше всего вырос импорт вычислительных машин и их блоков –на 104,7%, грузовых авто – на 36,1%, а также нефти и нефтепродуктов – на 26,6%.
С начала года сократился импорт лишь телефонных аппаратов – на 18,2%, нефтяного газа и газообразного углеводорода – на 18,1%, а также легковых автомобилей – на 14,3%.
Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-июле 2024 года составил 1,8 миллиардов долларов, что составляет 14,4% от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в январе-июле 2024 года
Страны
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Турция
1 809,5
7,1
Россия
1 427,8
-5,0
США
1 078,4
-10,2
Китай
1 056,1
11,6
Азербайджан
724,0
-14,7
В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Германия, Кыргызстан, Казахстан, Армения и Япония.