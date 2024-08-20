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Насколько вырос внешнеторговый оборот Грузии – новые данные
Насколько вырос внешнеторговый оборот Грузии – новые данные
Sputnik Грузия
Экспорт составил 3,5 миллиарда долларов – на 1,3% меньше, чем за аналогичный период 2023 года 20.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-20T09:01+0400
2024-08-20T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-июле 2024 года вырос на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 12,6 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию на 9 миллиардов долларов, что почти на 3% больше данных за семь месяцев 2023 года. Экспорт составил 3,5 миллиарда долларов - на 1,3% меньше, чем в аналогичный период 2023 года. Отрицательный торговый баланс Грузии за семь месяцев 2024 года составил 5,5 миллиарда долларов, что на 5,7% больше аналогичного прошлогоднего показателя. Чем торгует Грузия Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д. За семь месяцев 2024 года больше всех вырос экспорт руд драгоценных металлов и концентратов –на 227,3%, ферросплавов – на 81,1%, а также спиртных напитков – на 64,8%. В то же время с начала года упал лишь экспорт азотных удобрений – на 31,3%. В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки, и так далее. За отчетный период больше всего вырос импорт вычислительных машин и их блоков –на 104,7%, грузовых авто – на 36,1%, а также нефти и нефтепродуктов – на 26,6%. С начала года сократился импорт лишь телефонных аппаратов – на 18,2%, нефтяного газа и газообразного углеводорода – на 18,1%, а также легковых автомобилей – на 14,3%. С кем торгует Грузия Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-июле 2024 года составил 1,8 миллиардов долларов, что составляет 14,4% от общего торгового оборота Грузии. В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Германия, Кыргызстан, Казахстан, Армения и Япония.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика

Насколько вырос внешнеторговый оборот Грузии – новые данные

09:01 20.08.2024
© Sputnik / Seyran BaroyanПортовые краны в Батумском порту
Портовые краны в Батумском порту - Sputnik Грузия, 1920, 20.08.2024
© Sputnik / Seyran Baroyan
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Экспорт составил 3,5 миллиарда долларов – на 1,3% меньше, чем за аналогичный период 2023 года
ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-июле 2024 года вырос на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 12,6 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 9 миллиардов долларов, что почти на 3% больше данных за семь месяцев 2023 года.
Внешнеторговый оборот Грузии январь-июль 2024 года

Показатель

Объем, млн долларов

Рост, %

Экспорт

3 532,2

-1,3

Импорт

9 034,6

2,9

Всего

12 566,8

1,6

Экспорт составил 3,5 миллиарда долларов - на 1,3% меньше, чем в аналогичный период 2023 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии за семь месяцев 2024 года составил 5,5 миллиарда долларов, что на 5,7% больше аналогичного прошлогоднего показателя.

Чем торгует Грузия

Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии товаров за январь-июль 2024 год

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Легковые автомобили

1 192,7

1,3

Ферросплавы

201,4

81,1

Вино

174,4

16,1

Спиртные напитки

162,2

64,8

Руды и концентраты драгоценных металлов

117,2

227,3

За семь месяцев 2024 года больше всех вырос экспорт руд драгоценных металлов и концентратов –на 227,3%, ферросплавов – на 81,1%, а также спиртных напитков – на 64,8%.
В то же время с начала года упал лишь экспорт азотных удобрений – на 31,3%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки, и так далее.
ТОП-5 импортируемых из Грузии товаров за январь-июль 2024 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Легковые автомобили

1 608,0

-14,3

Нефтепродукты

769,7

26,6

Лекарства

370,1

20,2

Газ

238,2

-18,1

Вычислительные машины и их блоки

194,0

104,7

За отчетный период больше всего вырос импорт вычислительных машин и их блоков –на 104,7%, грузовых авто – на 36,1%, а также нефти и нефтепродуктов – на 26,6%.
С начала года сократился импорт лишь телефонных аппаратов – на 18,2%, нефтяного газа и газообразного углеводорода – на 18,1%, а также легковых автомобилей – на 14,3%.

С кем торгует Грузия

Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-июле 2024 года составил 1,8 миллиардов долларов, что составляет 14,4% от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в январе-июле 2024 года

Страны

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Турция

1 809,5

7,1

Россия

1 427,8

-5,0

США

1 078,4

-10,2

Китай

1 056,1

11,6

Азербайджан

724,0

-14,7

В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Германия, Кыргызстан, Казахстан, Армения и Япония.
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