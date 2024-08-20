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Пенсионерка убита топором на западе Грузии – полиция разыскивает соседа жертвы
Пенсионерка убита топором на западе Грузии – полиция разыскивает соседа жертвы
Sputnik Грузия
Личность предполагаемого преступника установлена, проводятся следственные действия 20.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-20T20:27+0400
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ТБИЛИСИ, 20 авг – Sputnik. Пожилая женщина была убита топором в Самтредском районе Имерети – полиция ведет поиски соседа жертвы, сообщил телеканал "Рустави 2". По информации СМИ, мужчина проник в дом к пенсионерке, вероятно, с целью ограбления. Женщина узнала в воре соседа, после чего злоумышленник нанес ей несколько ударов топором. В результате полученных ранений женщина скончалась на месте. Как сообщили телеканалу в МВД, возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Преступление наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет. Личность предполагаемого преступника установлена, проводятся следственные действия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, мвд грузии
происшествия, новости, грузия, мвд грузии
Пенсионерка убита топором на западе Грузии – полиция разыскивает соседа жертвы
20:27 20.08.2024 (обновлено: 21:12 20.08.2024)
Личность предполагаемого преступника установлена, проводятся следственные действия
ТБИЛИСИ, 20 авг – Sputnik. Пожилая женщина была убита топором в Самтредском районе Имерети – полиция ведет поиски соседа жертвы, сообщил телеканал "Рустави 2".
По информации СМИ, мужчина проник в дом к пенсионерке, вероятно, с целью ограбления. Женщина узнала в воре соседа, после чего злоумышленник нанес ей несколько ударов топором. В результате полученных ранений женщина скончалась на месте.
Как сообщили телеканалу в МВД, возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Преступление наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет.
Личность предполагаемого преступника установлена, проводятся следственные действия.