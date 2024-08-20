https://sputnik-georgia.ru/20240820/pensionerku-ubita-toporom-na-zapade-gruzii---politsiya-razyskivaet-soseda-zhertvy-289528134.html

Пенсионерка убита топором на западе Грузии – полиция разыскивает соседа жертвы

Пенсионерка убита топором на западе Грузии – полиция разыскивает соседа жертвы

Sputnik Грузия

Личность предполагаемого преступника установлена, проводятся следственные действия 20.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-20T20:27+0400

2024-08-20T20:27+0400

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ТБИЛИСИ, 20 авг – Sputnik. Пожилая женщина была убита топором в Самтредском районе Имерети – полиция ведет поиски соседа жертвы, сообщил телеканал "Рустави 2". По информации СМИ, мужчина проник в дом к пенсионерке, вероятно, с целью ограбления. Женщина узнала в воре соседа, после чего злоумышленник нанес ей несколько ударов топором. В результате полученных ранений женщина скончалась на месте. Как сообщили телеканалу в МВД, возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Преступление наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет. Личность предполагаемого преступника установлена, проводятся следственные действия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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