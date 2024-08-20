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Синоптики предупреждают об угрозе лесных пожаров в Грузии
Синоптики предупреждают об угрозе лесных пожаров в Грузии
Sputnik Грузия
Температура воздуха в низинах Западной Грузии может превышать 37-39 градусов 20.08.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Температура воздуха в Грузии повысится 21-22 августа, что может создать угрозу возникновения лесных пожаров, говорится в сообщении Национального агентства охраны окружающей среды. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;По информации агентства, температура воздуха в низинах Западной Грузии может превышать 37-39 градусов, а в горных районах – 35-37 градусов. Что касается восточной Грузии, максимальная температура воздуха ожидается в пределах 33-38 градусов. Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, погода, национальное агентство охраны окружающей среды, западная грузия
грузия, новости, погода, национальное агентство охраны окружающей среды, западная грузия

Синоптики предупреждают об угрозе лесных пожаров в Грузии

14:40 20.08.2024
© Sputnik / STRINGERЗакат на тбилисском море
Закат на тбилисском море - Sputnik Грузия, 1920, 20.08.2024
© Sputnik / STRINGER
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Температура воздуха в низинах Западной Грузии может превышать 37-39 градусов
ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Температура воздуха в Грузии повысится 21-22 августа, что может создать угрозу возникновения лесных пожаров, говорится в сообщении Национального агентства охраны окружающей среды.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
По информации агентства, температура воздуха в низинах Западной Грузии может превышать 37-39 градусов, а в горных районах – 35-37 градусов.
Что касается восточной Грузии, максимальная температура воздуха ожидается в пределах 33-38 градусов.
"Ожидаемая высокая температура воздуха является одним из условий, способствующих возникновению лесных пожаров", – говорится в сообщении.
Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний.
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