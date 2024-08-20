https://sputnik-georgia.ru/20240820/sinoptiki-preduprezhdayut-ob-ugroze-lesnykh-pozharov-v-gruzii-289522084.html

Синоптики предупреждают об угрозе лесных пожаров в Грузии

Синоптики предупреждают об угрозе лесных пожаров в Грузии

Sputnik Грузия

Температура воздуха в низинах Западной Грузии может превышать 37-39 градусов 20.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-20T14:40+0400

2024-08-20T14:40+0400

2024-08-20T14:40+0400

грузия

новости

погода

национальное агентство охраны окружающей среды

западная грузия

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ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Температура воздуха в Грузии повысится 21-22 августа, что может создать угрозу возникновения лесных пожаров, говорится в сообщении Национального агентства охраны окружающей среды. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По информации агентства, температура воздуха в низинах Западной Грузии может превышать 37-39 градусов, а в горных районах – 35-37 градусов. Что касается восточной Грузии, максимальная температура воздуха ожидается в пределах 33-38 градусов. Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

западная грузия

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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грузия, новости, погода, национальное агентство охраны окружающей среды, западная грузия