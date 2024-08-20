https://sputnik-georgia.ru/20240820/skolko-gruza-obrabotali-morskie-porty-gruzii--novye-dannye-289514587.html

Сколько груза обработали морские порты Грузии – новые данные

Сколько груза обработали морские порты Грузии – новые данные

Sputnik Грузия

Всего в апреле-июне текущего года в порты и терминалы Грузии зашло 431 судно 20.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-20T12:15+0400

2024-08-20T12:15+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 20 авг – Sputnik. Порты и терминалы Грузии обработали 4,2 миллиона тонн грузов во втором квартале 2024 года, что на 11,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщается в материалах на сайте национальной службы статистики "Сакстат". По данным "Сакстата", 44,2% обработанных грузов составили генеральные грузы (общего вида), 33,9% – наливные грузы, 21,9% – насыпные грузы. За этот период порты и терминалы Грузии приняли на 21,1% больше судов для перевозки насыпных грузов, на 19,2% больше наливных, на 11,7% больше генеральных грузовых судов и на 10,7% меньше контейнеровозов. Также во втором квартале 17,9% судов, заходящих в порты и терминалы Грузии, плавали под флагом Турции, 15,3% – Панамы, 10,9% – Мальты, 9,3% – Либерии, а 46,6% распределены между другими странами. Перевозка пассажиров Кроме того, в апреле-июне 2024 года показатели пассажиропотока в морских портах Грузии удвоились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Порты обслужили 2,6 тысячи пассажиров. При этом доля прибывающих пассажиров в пассажиропотоке превысила долю отбывающих и составила 57,7%. В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти. При этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, экономика, новости, батумский морской порт, потийский порт, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"