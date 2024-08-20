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Сколько груза обработали морские порты Грузии – новые данные
Сколько груза обработали морские порты Грузии – новые данные
Sputnik Грузия
Всего в апреле-июне текущего года в порты и терминалы Грузии зашло 431 судно 20.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-20T12:15+0400
2024-08-20T12:15+0400
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ТБИЛИСИ, 20 авг – Sputnik. Порты и терминалы Грузии обработали 4,2 миллиона тонн грузов во втором квартале 2024 года, что на 11,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщается в материалах на сайте национальной службы статистики "Сакстат". По данным "Сакстата", 44,2% обработанных грузов составили генеральные грузы (общего вида), 33,9% – наливные грузы, 21,9% – насыпные грузы. За этот период порты и терминалы Грузии приняли на 21,1% больше судов для перевозки насыпных грузов, на 19,2% больше наливных, на 11,7% больше генеральных грузовых судов и на 10,7% меньше контейнеровозов. Также во втором квартале 17,9% судов, заходящих в порты и терминалы Грузии, плавали под флагом Турции, 15,3% – Панамы, 10,9% – Мальты, 9,3% – Либерии, а 46,6% распределены между другими странами. Перевозка пассажиров Кроме того, в апреле-июне 2024 года показатели пассажиропотока в морских портах Грузии удвоились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Порты обслужили 2,6 тысячи пассажиров. При этом доля прибывающих пассажиров в пассажиропотоке превысила долю отбывающих и составила 57,7%. В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти. При этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, экономика, новости, батумский морской порт, потийский порт, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, экономика, новости, батумский морской порт, потийский порт, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Сколько груза обработали морские порты Грузии – новые данные
Всего в апреле-июне текущего года в порты и терминалы Грузии зашло 431 судно
ТБИЛИСИ, 20 авг – Sputnik. Порты и терминалы Грузии обработали 4,2 миллиона тонн грузов во втором квартале 2024 года, что на 11,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщается в материалах на сайте национальной службы статистики "Сакстат".
По данным "Сакстата", 44,2% обработанных грузов составили генеральные грузы (общего вида), 33,9% – наливные грузы, 21,9% – насыпные грузы.
Всего в апреле-июне текущего года в порты и терминалы Грузии зашло 431 судно, из которых 33,2% составляют генеральные грузовые суда, 33,2% – наливные, 25,1% – контейнеровозы, а 8,5% распределяются между навалочными, специализированными судами и буксирами.
За этот период порты и терминалы Грузии приняли на 21,1% больше судов для перевозки насыпных грузов, на 19,2% больше наливных, на 11,7% больше генеральных грузовых судов и на 10,7% меньше контейнеровозов.
Также во втором квартале 17,9% судов, заходящих в порты и терминалы Грузии, плавали под флагом Турции, 15,3% – Панамы, 10,9% – Мальты, 9,3% – Либерии, а 46,6% распределены между другими странами.
Кроме того, в апреле-июне 2024 года показатели пассажиропотока в морских портах Грузии удвоились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Порты обслужили 2,6 тысячи пассажиров. При этом доля прибывающих пассажиров в пассажиропотоке превысила долю отбывающих и составила 57,7%.
В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти. При этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров.