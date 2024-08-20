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СВО: возмездие в Сумах и ускорение в Донбассе

СВО: возмездие в Сумах и ускорение в Донбассе

Sputnik Грузия

Сумская авантюра украинских и натовских стратегов усложнила оперативную обстановку и значительно увеличила потери ВСУ, однако не повлияла на абсолютное... 20.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-20T18:33+0400

2024-08-20T18:33+0400

2024-08-20T19:27+0400

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Приграничные районы Сумской и Курской областей превращены в западню, эпицентр "демилитаризации" живой силы и боевой техники украинской армии. При этом территория Донбасса освобождается от бандеровцев и натовских "добровольцев" в нарастающем темпе.Москва оперативно решает проблему курской авантюры Зеленского относительно небольшими резервами, без переброски многотысячных соединений с "восточного фронта" (чего ожидали в Киеве, Лондоне и Вашингтоне). Силами специальных операций и частей ВДВ, ударными дронами, авиацией и артиллерией Россия остановила прорыв ВСУ в приграничных районах и эффективно уничтожает бандеровские войска – с охватом второго эшелона в Сумской области. Сиюминутная медийная "перемога" киевского режима превращается в реальную "зраду" и очередное поражение.Основные бои продолжаются в Кореневском и Суджанском районах Курской области. Российские войска отражают атаки штурмовых подразделений ВСУ, ликвидируют украинские диверсионно-разведывательные группы в Курской области. "Искандеры" и "Ланцеты" активно уничтожают точки дислокации и боевую технику второго эшелона противника в Сумской области, а также объекты в Киевской, Одесской, Винницкой. Из приграничных районов выводятся для "переформирования" потрепанные части ГУР и ССО."Северный фронт" не изменил стратегических задач, целей и приоритетов СВО. Растет наступательная активность российской армии в Донбассе. За минувшие сутки освобождены населенные пункты Нью-Йорк, Свиридоновка, Заветное и Артемово. Российские войска вошли в Торецк и штурмуют позиции ВСУ в городских кварталах. Началась эвакуация бандеровцев сразу в трех городах на Покровском направлении. Успешно развивается наступление ВС России на Угледарском участке фронта.Психическая атакаНа Курском направлении только за минувшие сутки противник потерял более 330 военнослужащих, 27 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, три БТР и одну БМП, два артиллерийских орудия и три миномета. А всего за время сумской авантюры Киева российские войска уничтожили в приграничных районах 3 800 военнослужащих, 54 танка, 26 БМП, 48 БТР, более 280 других бронемашин, 27 артиллерийских орудий, пять установок ЗРК, семь РСЗО, пять станций РЭБ, четыре единицы инженерной техники ВСУ. По-настоящему убийственная статистика.На фоне жесточайшей "демилитаризации" ВСУ на Курской земле, главы дипломатических и оборонных ведомств ЕС на встрече в Брюсселе 29-30 августа обсудят возможности дополнительных поставок вооружений киевскому режиму, однако ресурсы США и НАТО не беспредельны. Не касаясь даже репутационных издержек и технологического унижения Запада – за неделю на территории Курской области ударным дроном "Ланцет" и ракетой "Вихрь" уничтожены два британских танка Challenger "элитной" 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Примерно в этот же период российские "Искандеры" демилитаризовали несколько батарей ЗРК Patriot.Российской армии предстоит еще многое сделать для ликвидации "сумского прорыва" ВСУ и достижения целей СВО. Вашингтон настроен на длительную прокси-войну с Москвой, если не для сохранения "гегемонии" в мире, то хотя бы для возрождения американского ВПК. Киевский режим на этом поле играет роль пешки, и украинский мобилизационный резерв фактически обречен на уничтожение.Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх 15 августа на брифинге сообщила о перспективах военной помощи Украине: "Вы видели, как мы со временем вносили изменения и добавляли различные возможности, и мы оставляем за собой право продолжать это делать". Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил: "Если Россия попытается расширить фронт, Украине будет позволено достигать целей на большем расстоянии". Что будет после этого с Украиной – никого на Западе не интересует.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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россия, аналитика, в мире, украина, киев, донбасс, нато, пентагон, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины