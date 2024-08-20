https://sputnik-georgia.ru/20240820/virusolog-lukashev-rasskazal-chem-opasna-ospa-obezyan-i-budet-li-novaya-pandemiya-289519697.html
Вирусолог Лукашев рассказал, чем опасна оспа обезьян и будет ли новая пандемия
Вирусолог Лукашев рассказал, чем опасна оспа обезьян и будет ли новая пандемия
Sputnik Грузия
Всемирная организация здравоохранения объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией международного уровня 20.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-20T11:46+0400
2024-08-20T11:46+0400
2024-08-20T11:46+0400
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Что это за болезнь, как она передается, чем опасна, есть ли вакцина от этой инфекции и может ли она распространиться по СНГ? Ответы на все эти вопросы в интервью "Sputnik на русском" дал член-корреспондент Российской академии наук, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.
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мультимедиа, видео, в мире, всемирная организация здравоохранения, видео
мультимедиа, видео, в мире, всемирная организация здравоохранения, видео
Вирусолог Лукашев рассказал, чем опасна оспа обезьян и будет ли новая пандемия
Всемирная организация здравоохранения объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией международного уровня
Что это за болезнь, как она передается, чем опасна, есть ли вакцина от этой инфекции и может ли она распространиться по СНГ?
Ответы на все эти вопросы в интервью "Sputnik на русском" дал член-корреспондент Российской академии наук, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.