https://sputnik-georgia.ru/20240820/virusolog-lukashev-rasskazal-chem-opasna-ospa-obezyan-i-budet-li-novaya-pandemiya-289519697.html

Вирусолог Лукашев рассказал, чем опасна оспа обезьян и будет ли новая пандемия

Вирусолог Лукашев рассказал, чем опасна оспа обезьян и будет ли новая пандемия

Sputnik Грузия

Всемирная организация здравоохранения объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией международного уровня 20.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-20T11:46+0400

2024-08-20T11:46+0400

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Что это за болезнь, как она передается, чем опасна, есть ли вакцина от этой инфекции и может ли она распространиться по СНГ? Ответы на все эти вопросы в интервью "Sputnik на русском" дал член-корреспондент Российской академии наук, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.

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