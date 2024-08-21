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https://sputnik-georgia.ru/20240821/brifing-spetsialnogo-predstavitelya-mid-rf-marii-zakharovoy-289535340.html
Брифинг специального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Брифинг специального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Sputnik Грузия
Брифинг представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой по актуальным вопросам внешней политики 21.08.2024, Sputnik Грузия
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Смотрите в видео полную запись выступления Марии Захаровой на брифинге для СМИ, где обсуждались актуальные вопросы внешней политики.
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мультимедиа, видео, мария захарова, мид россии, видео
мультимедиа, видео, мария захарова, мид россии, видео

Брифинг специального представителя МИД РФ Марии Захаровой

14:47 21.08.2024
© video: Sputnik
/
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Брифинг представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой по актуальным вопросам внешней политики
Смотрите в видео полную запись выступления Марии Захаровой на брифинге для СМИ, где обсуждались актуальные вопросы внешней политики.
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