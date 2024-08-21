https://sputnik-georgia.ru/20240821/brifing-spetsialnogo-predstavitelya-mid-rf-marii-zakharovoy-289535340.html

Брифинг специального представителя МИД РФ Марии Захаровой

Брифинг специального представителя МИД РФ Марии Захаровой

Sputnik Грузия

Брифинг представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой по актуальным вопросам внешней политики 21.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-21T14:47+0400

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мультимедиа

видео

мария захарова

мид россии

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Смотрите в видео полную запись выступления Марии Захаровой на брифинге для СМИ, где обсуждались актуальные вопросы внешней политики.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, мария захарова, мид россии, видео