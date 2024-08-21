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Брифинг специального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Брифинг специального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Sputnik Грузия
Брифинг представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой по актуальным вопросам внешней политики 21.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-21T14:47+0400
2024-08-21T14:47+0400
2024-08-21T14:47+0400
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Смотрите в видео полную запись выступления Марии Захаровой на брифинге для СМИ, где обсуждались актуальные вопросы внешней политики.
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мультимедиа, видео, мария захарова, мид россии, видео
мультимедиа, видео, мария захарова, мид россии, видео
Брифинг специального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Брифинг представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой по актуальным вопросам внешней политики
Смотрите в видео полную запись выступления Марии Захаровой на брифинге для СМИ, где обсуждались актуальные вопросы внешней политики.