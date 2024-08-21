https://sputnik-georgia.ru/20240821/doroga-v-napravlenii-znamenitogo-v-gruzii-kurorta-privedena-v-poryadok-289535858.html

Дорога в направлении знаменитого в Грузии курорта приведена в порядок

Дорога в направлении знаменитого в Грузии курорта приведена в порядок

Sputnik Грузия

После обустройства дорожной инфраструктуры на отремонтированных участках движение транспорта стало безопасным и комфортным 21.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-21T19:30+0400

2024-08-21T19:30+0400

2024-08-21T19:30+0400

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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Ремонт 18-километрового участка автодороги внутригосударственного значения Чохатаури-Бахмаро в регионе Гурия завершился, сообщил департамент автомобильных дорог министерства инфраструктуры и регионального развития Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Ремонт дороги обошелся госбюджету в 19,2 миллиона лари. На дороге в направлении курорта Бахмаро сделано новое асфальтобетонное покрытие, установлены искусственные сооружения – водопропускные металлические трубы, железобетонные и подпорные стены из габионов и другое. В целях повышения безопасности дорожного движения дорога окаймлена фигурными металлическими ограждениями, проезжая часть обозначена, установлены дорожные знаки, проведены работы по горизонтальной разметке дороги. Бахмаро – горное село в Чохатаурском районе, расположенное на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря и известное своим целебным климатом. Курорт отличается сочетанием высокогорного альпийского и морского климата, популярен в Грузии и в мире как горный курорт для лечения легочных заболеваний. Исключительные лечебные качества курорта создаются его расположением высоко над уровнем моря, хвойными лесами и близостью черноморского побережья. Сезон в Бахмаро длится с конца июня до начала сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, туризм, общество, бахмаро, гурия