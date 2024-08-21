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Дорога в направлении знаменитого в Грузии курорта приведена в порядок
Дорога в направлении знаменитого в Грузии курорта приведена в порядок
Sputnik Грузия
После обустройства дорожной инфраструктуры на отремонтированных участках движение транспорта стало безопасным и комфортным 21.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-21T19:30+0400
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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Ремонт 18-километрового участка автодороги внутригосударственного значения Чохатаури-Бахмаро в регионе Гурия завершился, сообщил департамент автомобильных дорог министерства инфраструктуры и регионального развития Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Ремонт дороги обошелся госбюджету в 19,2 миллиона лари. На дороге в направлении курорта Бахмаро сделано новое асфальтобетонное покрытие, установлены искусственные сооружения – водопропускные металлические трубы, железобетонные и подпорные стены из габионов и другое. В целях повышения безопасности дорожного движения дорога окаймлена фигурными металлическими ограждениями, проезжая часть обозначена, установлены дорожные знаки, проведены работы по горизонтальной разметке дороги. Бахмаро – горное село в Чохатаурском районе, расположенное на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря и известное своим целебным климатом. Курорт отличается сочетанием высокогорного альпийского и морского климата, популярен в Грузии и в мире как горный курорт для лечения легочных заболеваний. Исключительные лечебные качества курорта создаются его расположением высоко над уровнем моря, хвойными лесами и близостью черноморского побережья. Сезон в Бахмаро длится с конца июня до начала сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, туризм, общество, бахмаро, гурия
грузия, новости, туризм, общество, бахмаро, гурия

Дорога в направлении знаменитого в Грузии курорта приведена в порядок

19:30 21.08.2024
© courtesy of Governor's administrationВысокогорный курорт Бахмаро
Высокогорный курорт Бахмаро - Sputnik Грузия, 1920, 21.08.2024
© courtesy of Governor's administration
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После обустройства дорожной инфраструктуры на отремонтированных участках движение транспорта стало безопасным и комфортным
ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Ремонт 18-километрового участка автодороги внутригосударственного значения Чохатаури-Бахмаро в регионе Гурия завершился, сообщил департамент автомобильных дорог министерства инфраструктуры и регионального развития Грузии.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
Ремонт дороги обошелся госбюджету в 19,2 миллиона лари.
На дороге в направлении курорта Бахмаро сделано новое асфальтобетонное покрытие, установлены искусственные сооружения – водопропускные металлические трубы, железобетонные и подпорные стены из габионов и другое.
В целях повышения безопасности дорожного движения дорога окаймлена фигурными металлическими ограждениями, проезжая часть обозначена, установлены дорожные знаки, проведены работы по горизонтальной разметке дороги.
По информации ведомства, после обустройства дорожной инфраструктуры на отремонтированных участках движение транспорта стало безопасным и комфортным. Время в пути также сократилось.
Бахмаро – горное село в Чохатаурском районе, расположенное на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря и известное своим целебным климатом. Курорт отличается сочетанием высокогорного альпийского и морского климата, популярен в Грузии и в мире как горный курорт для лечения легочных заболеваний.
Исключительные лечебные качества курорта создаются его расположением высоко над уровнем моря, хвойными лесами и близостью черноморского побережья. Сезон в Бахмаро длится с конца июня до начала сентября.
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