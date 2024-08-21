https://sputnik-georgia.ru/20240821/gruzovye-perevozki-po-zheleznoy-doroge-gruzii-vyrosli--novye-dannye-289531632.html

Грузовые перевозки по железной дороге Грузии выросли – новые данные

Грузовые перевозки по железной дороге Грузии выросли – новые данные

Sputnik Грузия

Страной-отправителем 38,4% от общего объема грузов, ввезенных железнодорожным транспортом Грузии, стала Россия 21.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-21T12:30+0400

2024-08-21T12:30+0400

2024-08-21T12:30+0400

экономика

грузия

новости

грузинская железная дорога

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/11/281449285_0:114:1280:834_1920x0_80_0_0_593d284aa2f9c44b8ec6334115e65f99.jpg

ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Объем грузовых перевозок по железной дороге во втором квартале 2024 года составил 3,6 миллиона тонн, на 2,3% больше, чем в апреле-июне 2023 года, сообщается в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат". По данным "Сакстата", 11,1% указанного объема приходится на местные перевозки, 27,7% – на международные (без учета транзита) и 61,2% – на транзит. За отчетный период, 27,3% объема грузов, перевозимых железными дорогами в режиме международных перевозок, приходится на вывозимые из Грузии грузы, а 72,7% – на ввозимые. Самый большой объем грузов – 11,6% – вывезли в РФ, 10,9% – в Казахстан, а доля каждой из остальных стран-получателей грузов составила менее 10% (всего 77,5%). ТранзитПо статистике, 19,5% от общего объема транзитных грузов вывезли в Нидерланды, 8,9% – в Турцию, 6,7% – в Китай, 3,5% – в Италию, 3,5% – в США, 2,2% – на Украину, 1,5% – в Румынию. За этот период Бразилия стала страной-отправителем 7,2% транзитных грузов, 2,0% – Китай, 1,4% – США, 1,2% – Турция, 1,1% – Греция, 1,1% – Испания. От общего объема грузов, перевезенных железнодорожным транспортом, 28,9% составили уголь и лигнит, сырая нефть и природный газ, 26,4% – металлическая руда и другое сырье горнодобывающей промышленности, 13,2% – продукты питания, напитки и табачные изделия. Что касается международных перевозок, то уголь и лигнит, сырая нефть и природный газ (46,7%), прочие неметаллические минеральные продукты (22,7%), а также металлическая руда и другая продукция карьеров (8,2%), основные металлы (5,8%), кокс и рафинированные нефтепродукты (4,8%) ввозились в основном по железной дороге. В то же время на экспорт вывезли металлические руды и другую продукцию карьеров (41,8%), продукты питания, напитки и табак (30,8%), различные металлоизделия (9,5%) и прочие неметаллические минеральные продукты (8,4%). Пассажирские перевозки В апреле-июне 2024 года услугами ГЖД воспользовались 505,1 тысячи пассажиров, на 7,7% больше, чем за отчетный период прошлого года. За тот же период объем пассажирских перевозок снизился на 9,2% и составил 160,7 млн пассажиро-километров. Согласно статистике, в режиме местного сообщения перевезено 521,6 тысячи пассажиров, что составляет 99,3% от общего количества пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом, и на 6,9% меньше данных за второй квартал 2023 года. В режиме международного сообщения перевезено 3,5 тысячи пассажиров, что на 60% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. 61,8% пассажиров прибыло из Армении, а в Армению выехало 38,2%. Пассажирских перевозок в направлении других граничащих стран не было.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, грузинская железная дорога