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ГЖД назначила дополнительные рейсы в направлении Батуми

ГЖД назначила дополнительные рейсы в направлении Батуми

Sputnik Грузия

Решение было принято в связи с возросшим пассажиропотоком 21.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-21T15:10+0400

2024-08-21T15:10+0400

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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Дополнительные железнодорожные рейсы в направлении Тбилиси-Батуми-Тбилиси назначены 24, 25, 31 августа и 1 сентября в связи с возросшим пассажиропотоком, сообщила АО "Грузинская железная дорога" (ГЖД). Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Согласно расписанию, в указанные дни из Тбилиси поезд отправится в 00:30 по местному времени и прибудет в Батуми в 05:38. Из Батуми поезд тронется в 00:40 и прибудет в Тбилиси в 05:41. Билеты можно купить с помощью сайта компании, через аппараты быстрого платежа, а также в кассах железной дороги.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, общество, грузинская железная дорога, батуми, тбилиси