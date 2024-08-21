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Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Sputnik Грузия
Чем торгуют Грузия и Россия, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 21.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-21T09:01+0400
2024-08-21T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-июле 2024 года сократился на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 1,4 миллиарда долларов, а экспорт в Россию сократился на 2,2%, сообщила Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". По данным "Сакстата", доля России во внешнеторговом обороте Грузии за семь месяцев 2024 года составила 11,4%. Из Грузии в РФ с начала года вывезли 87,7 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 44,6 тысячи тонн натурального виноградного вина, 39,6 тысячи тонн воды, в том числе минеральной и газированной, содержащей сахарные добавки, 22,1 тысячи тонн спиртных напитков, а также более 4 тысяч тонн плодов. Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике, в январе-июле текущего года из соседней страны завезли 134,3 тысячи тонн пшеницы и меслина. Из России также завезли 431,7 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 390,9 тысячи тонн природного и попутного газов, 54,6 тысячи тонн кокса и полукокса из угля, лигнита или торфа, а также 53,9 тысячи тонн прутков из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, и так далее. В 2023 году страны наторговали на 2,4 миллиарда долларов, что на 3% меньше по сравнению с 2022 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,3%, а импорт из России в Грузию сократился на 5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, россия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
экономика, грузия, россия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Чем торгуют Грузия и Россия, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон
ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-июле 2024 года сократился на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 1,4 миллиарда долларов, а экспорт в Россию сократился на 2,2%, сообщила Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
По данным "Сакстата", доля России во внешнеторговом обороте Грузии за семь месяцев 2024 года составила 11,4%.
Внешнеторговый оборот Грузии и России январь-июль 2024 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
407,2
-2,2
Импорт
1 020,6
-6,1
Всего
1 427,8
-5,0
Из Грузии в РФ с начала года вывезли 87,7 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 44,6 тысячи тонн натурального виноградного вина, 39,6 тысячи тонн воды, в том числе минеральной и газированной, содержащей сахарные добавки, 22,1 тысячи тонн спиртных напитков, а также более 4 тысяч тонн плодов.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии в Россию товаров за январь-июль 2024 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Вино
121,5
22,4
Спиртные напитки
84,9
192,0
Минеральные воды
47,8
26,5
Лимонад
34,7
-5,8
Плоды
23,5
38,5
Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике, в январе-июле текущего года из соседней страны завезли 134,3 тысячи тонн пшеницы и меслина.
Из России также завезли 431,7 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 390,9 тысячи тонн природного и попутного газов, 54,6 тысячи тонн кокса и полукокса из угля, лигнита или торфа, а также 53,9 тысячи тонн прутков из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию из России товаров за январь-июль 2024 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Нефтепродукты
330,7
-13,6
Газ
104,7
11,5
Изделия из стали
32,9
19,7
Пшеница и меслин
32,3
23,9
Кокс и полукокс из угля, лигнита или торфа
28,0
13,9
В 2023 году страны наторговали на 2,4 миллиарда долларов, что на 3% меньше по сравнению с 2022 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,3%, а импорт из России в Грузию сократился на 5%.