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Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Sputnik Грузия
Чем торгуют Грузия и Россия, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 21.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-21T09:01+0400
2024-08-21T09:01+0400
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-июле 2024 года сократился на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 1,4 миллиарда долларов, а экспорт в Россию сократился на 2,2%, сообщила Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". По данным "Сакстата", доля России во внешнеторговом обороте Грузии за семь месяцев 2024 года составила 11,4%. Из Грузии в РФ с начала года вывезли 87,7 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 44,6 тысячи тонн натурального виноградного вина, 39,6 тысячи тонн воды, в том числе минеральной и газированной, содержащей сахарные добавки, 22,1 тысячи тонн спиртных напитков, а также более 4 тысяч тонн плодов. Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике, в январе-июле текущего года из соседней страны завезли 134,3 тысячи тонн пшеницы и меслина. Из России также завезли 431,7 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 390,9 тысячи тонн природного и попутного газов, 54,6 тысячи тонн кокса и полукокса из угля, лигнита или торфа, а также 53,9 тысячи тонн прутков из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, и так далее. В 2023 году страны наторговали на 2,4 миллиарда долларов, что на 3% меньше по сравнению с 2022 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,3%, а импорт из России в Грузию сократился на 5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, россия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
экономика, грузия, россия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"

Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика

09:01 21.08.2024
© photo: Sputnik / StringerВоенно-Грузинская дорога - грузовые трейлеры на пути к грузино-российской границе
Военно-Грузинская дорога - грузовые трейлеры на пути к грузино-российской границе - Sputnik Грузия, 1920, 21.08.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Чем торгуют Грузия и Россия, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон
ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-июле 2024 года сократился на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 1,4 миллиарда долларов, а экспорт в Россию сократился на 2,2%, сообщила Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
По данным "Сакстата", доля России во внешнеторговом обороте Грузии за семь месяцев 2024 года составила 11,4%.
Внешнеторговый оборот Грузии и России январь-июль 2024 года

Показатель

Объем, млн долларов

Рост, %

Экспорт

407,2

-2,2

Импорт

1 020,6

-6,1

Всего

1 427,8

-5,0

Из Грузии в РФ с начала года вывезли 87,7 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 44,6 тысячи тонн натурального виноградного вина, 39,6 тысячи тонн воды, в том числе минеральной и газированной, содержащей сахарные добавки, 22,1 тысячи тонн спиртных напитков, а также более 4 тысяч тонн плодов.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии в Россию товаров за январь-июль 2024 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Вино

121,5

22,4

Спиртные напитки

84,9

192,0

Минеральные воды

47,8

26,5

Лимонад

34,7

-5,8

Плоды

23,5

38,5

Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике, в январе-июле текущего года из соседней страны завезли 134,3 тысячи тонн пшеницы и меслина.
Из России также завезли 431,7 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 390,9 тысячи тонн природного и попутного газов, 54,6 тысячи тонн кокса и полукокса из угля, лигнита или торфа, а также 53,9 тысячи тонн прутков из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию из России товаров за январь-июль 2024 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Нефтепродукты

330,7

-13,6

Газ

104,7

11,5

Изделия из стали

32,9

19,7

Пшеница и меслин

32,3

23,9

Кокс и полукокс из угля, лигнита или торфа

28,0

13,9

В 2023 году страны наторговали на 2,4 миллиарда долларов, что на 3% меньше по сравнению с 2022 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,3%, а импорт из России в Грузию сократился на 5%.
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