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Хвича Кварацхелия стал отцом
Хвича Кварацхелия стал отцом
Sputnik Грузия
Кварацхелия и его жена Ница Тавадзе стали родителями первенца 21.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-21T19:27+0400
2024-08-21T19:27+0400
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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Лидер сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия стал отцом, пишут родственники и коллеги футболиста в соцсети.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Хвича Кварацхелия и его жена Ница Тавадзе стали родителями первенца. О том, что пара готовится к пополнению в семье, рассказал сам футболист еще в марте, сразу после исторического выхода сборной Грузии в 1/8 финала на Евро-2024.Хвича и его избранница Ница Тавадзе обвенчались в октябре 2023 года во Мцхета. Помолвка влюбленных состоялась в марте 2023 года. Пару благословил лично Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй.После помолвки Ница поехала к возлюбленному в Италию, а уже после окончания сезона в серии А Хвича и Ница отправились в романтическое путешествие.Каждый свой гол Хвича Кварацхелия посвящает жене и даже придумал для этого специальный жест – он выстраивает пальцы в форме грузинской буквы "ნ" (Н).Кроме того, в ближайшие дни, по информации Area Napoli, Кварацхелия продлит контракт с "Наполи".Уже в воскресенье, 25 августа, Кварацхелия должен выйти на поле в матче второго тура чемпионата Италии против "Болоньи". Первую встречу сезона "Наполи" сокрушительно проиграл "Вероне" со счетом 0:3. Примечательно, что все три гола были пропущены во втором тайме после вынужденной замены Кварацхелия из-за травмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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хвича кварацхелия, спорт, новости, грузия, италия
хвича кварацхелия, спорт, новости, грузия, италия
Хвича Кварацхелия стал отцом
19:27 21.08.2024 (обновлено: 19:29 21.08.2024)
Кварацхелия и его жена Ница Тавадзе стали родителями первенца
ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Лидер сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия стал отцом, пишут родственники и коллеги футболиста в соцсети.
Хвича Кварацхелия и его жена Ница Тавадзе стали родителями первенца. О том, что пара готовится к пополнению в семье, рассказал сам футболист еще в марте, сразу после исторического выхода сборной Грузии в 1/8 финала на Евро-2024.
Хвича и его избранница Ница Тавадзе обвенчались в октябре 2023 года во Мцхета. Помолвка влюбленных состоялась в марте 2023 года. Пару благословил лично Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй.
После помолвки Ница поехала к возлюбленному в Италию, а уже после окончания сезона в серии А Хвича и Ница отправились в романтическое путешествие.
Каждый свой гол Хвича Кварацхелия посвящает жене и даже придумал для этого специальный жест – он выстраивает пальцы в форме грузинской буквы "ნ" (Н).
Кроме того, в ближайшие дни, по информации Area Napoli, Кварацхелия продлит контракт с "Наполи".
"Агент Кварацхелия встретится с руководством клуба, чтобы прийти к окончательному соглашению о сроке действия контракта и зарплате – она составляет около шести миллионов евро за сезон", – пишет издание.
Уже в воскресенье, 25 августа, Кварацхелия должен выйти на поле в матче второго тура чемпионата Италии против "Болоньи". Первую встречу сезона "Наполи" сокрушительно проиграл "Вероне" со счетом 0:3. Примечательно, что все три гола были пропущены во втором тайме после вынужденной замены Кварацхелия из-за травмы.