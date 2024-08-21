https://sputnik-georgia.ru/20240821/kvaratskheliya-otpustili-iz-neapolya-v-tbilisi-na-rody-zheny-289533731.html

Кварацхелия отпустили из Неаполя в Тбилиси на роды жены

Кварацхелия отпустили из Неаполя в Тбилиси на роды жены

Sputnik Грузия

Каждый свой гол Хвича Кварацхелия посвящает жене 21.08.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Лидер сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия получил разрешение от руководства клуба вылететь в Тбилиси, чтобы присутствовать на родах жены, сообщает Area Napoli. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Хвича Кварацхелия и его жена Ница Тавадзе готовятся стать родителями первенца. Об этом рассказал сам футболист еще в марте, сразу после исторического выхода сборной Грузии в 1/8 финала на Евро-2024.Хвича и его избранница Ница Тавадзе обвенчались в октябре 2023 года во Мцхета. Помолвка влюбленных состоялась в марте 2023 года. Пару благословил лично Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй. После помолвки Ница поехала к возлюбленному в Италию, а уже после окончания сезона в серии А Хвича и Ница отправились в романтическое путешествие. Каждый свой гол Хвича Кварацхелия посвящает жене и даже придумал для этого специальный жест – он выстраивает пальцы в форме грузинской буквы "ნ" (Н). Кроме того, в ближайшие дни, по информации Area Napoli, Кварацхелия продлит контракт с "Наполи". Уже в воскресенье, 25 августа, Кварацхелия должен выйти на поле в матче второго тура чемпионата Италии против "Болоньи". Первую встречу сезона "Наполи" сокрушительно проиграл "Вероне" со счетом 0:3. Примечательно, что все три гола были пропущены во втором тайме после вынужденной замены Кварацхелия из-за травмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, тбилиси, хвича кварацхелия, илия второй, неаполь, италия