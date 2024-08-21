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Министр ознакомился с работой главного центра психического здоровья в Грузии

Министр ознакомился с работой главного центра психического здоровья в Грузии

Sputnik Грузия

Михаил Сарджвеладзе встретился с медицинским персоналом и выслушал важные для них вопросы 21.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-21T14:35+0400

2024-08-21T14:35+0400

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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе посетил Национальный центр психического здоровья в районе Хони (регион Имерети), где на месте ознакомился со спецификой работы медицинского учреждения, сообщила пресс-служба ведомства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Национальный центр психического здоровья в селе Кутири Хонского района носит имя академика Бидзины Нанеишвили. Центр был открыт в июне 2007 года и рассчитан на 540 мест. Министр встретился с медицинским персоналом и выслушал важные для них вопросы. Генеральный директор учреждения Гоча Бакурадзе провел министру презентацию, в которой рассказал, как изменился центр за последнее десятилетие. Вместе с текущими вопросами участники встречи обсудили перспективы еще более тесного сотрудничества в будущем. По данным за 2023 год, в Грузии функционируют десять клиник для лечения психических заболеваний, три из них – в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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