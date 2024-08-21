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Министр ознакомился с работой главного центра психического здоровья в Грузии
Министр ознакомился с работой главного центра психического здоровья в Грузии
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Михаил Сарджвеладзе встретился с медицинским персоналом и выслушал важные для них вопросы 21.08.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе посетил Национальный центр психического здоровья в районе Хони (регион Имерети), где на месте ознакомился со спецификой работы медицинского учреждения, сообщила пресс-служба ведомства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Национальный центр психического здоровья в селе Кутири Хонского района носит имя академика Бидзины Нанеишвили. Центр был открыт в июне 2007 года и рассчитан на 540 мест. Министр встретился с медицинским персоналом и выслушал важные для них вопросы. Генеральный директор учреждения Гоча Бакурадзе провел министру презентацию, в которой рассказал, как изменился центр за последнее десятилетие. Вместе с текущими вопросами участники встречи обсудили перспективы еще более тесного сотрудничества в будущем. По данным за 2023 год, в Грузии функционируют десять клиник для лечения психических заболеваний, три из них – в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Министр ознакомился с работой главного центра психического здоровья в Грузии
14:35 21.08.2024 (обновлено: 15:01 21.08.2024)
Михаил Сарджвеладзе встретился с медицинским персоналом и выслушал важные для них вопросы
ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе посетил Национальный центр психического здоровья в районе Хони (регион Имерети), где на месте ознакомился со спецификой работы медицинского учреждения, сообщила пресс-служба ведомства.
Национальный центр психического здоровья в селе Кутири Хонского района носит имя академика Бидзины Нанеишвили. Центр был открыт в июне 2007 года и рассчитан на 540 мест.
Министр встретился с медицинским персоналом и выслушал важные для них вопросы.
Как отметил глава Минздрава, Национальный центр психического здоровья Хони является одним из ключевых медицинских учреждений по всей стране, который оказывает критически важные услуги бенефициарам.
Генеральный директор учреждения Гоча Бакурадзе провел министру презентацию, в которой рассказал, как изменился центр за последнее десятилетие.
Вместе с текущими вопросами участники встречи обсудили перспективы еще более тесного сотрудничества в будущем.
По данным за 2023 год, в Грузии функционируют десять клиник для лечения психических заболеваний, три из них – в Тбилиси.