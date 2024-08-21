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Подозреваемый в жестоком убийстве соседки на западе Грузии задержан

Подозреваемый в жестоком убийстве соседки на западе Грузии задержан

Sputnik Грузия

Пожилая женщина стала свидетелем преступления и узнала злоумышленника 21.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-21T10:46+0400

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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Полиция задержала в Самтредиа (регион Имерети) ранее судимого 36-летнего мужчину по обвинению в убийстве пожилой соседки, сообщили в пресс-службе МВД Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Следствием установлено, что обвиняемый нанес смертельные ранения холодным оружием 72-летней соседке и скрылся с места происшествия. Пожилая женщина скончалась на месте. В результате проведенных следственных действий правоохранители задержали обвиняемого по горячим следам. По информации СМИ, обвиняемый пытался ограбить дом соседей. Пожилая женщина стала свидетелем преступления, узнала злоумышленника и была убита топором. Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство". Преступление наказывается тюремным заключением на срок от 10 до 15 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, имерети, мвд грузии