https://sputnik-georgia.ru/20240821/ranee-neizvestnyy-srednevekovyy-megalit-v-gorakh-gruzii-privlek-vnimanie-uchenykh-289541198.html

Ранее неизвестный средневековый мегалит в горах Грузии привлек внимание ученых

Ранее неизвестный средневековый мегалит в горах Грузии привлек внимание ученых

Sputnik Грузия

На месте артефакта ведутся активные археологические работы 21.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-21T20:39+0400

2024-08-21T20:39+0400

2024-08-21T20:39+0400

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эквтиме такаишвили

национальное агентство охраны культурного наследия

культура

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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Археологи приступили к исследованию ранее неизвестного мегалитического сооружения средневековья, расположенного на курорте Муаши (село Сасаши) на высоте 1 300 м над уровнем моря (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети), сообщили в Национальном агентстве охраны культурного наследия Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Археологические работы проводит компания-победитель электронного тендера – "Легион молодых мисимианцев" под руководством профессора Звиада Квициани. Мисимианцы – одно из сванских племен.Мегалитическое сооружение в селе Сасаши, возможно, имевшее культовое назначение, расположено на возвышенном холме. Высота сохранившегося фундамента около одного метра. На данном этапе не обнаружено никаких письменных источников, в которых упоминается это сооружение. На месте ведутся активные археологические работы: начата очистка как внутреннего, так и внешнего периметра сооружения от каменного наброса и земли. Были очищены внешние стены по периметру южной, восточной и западной сторон сооружения толщиной 180 сантиметров. В результате первичного осмотра археологами были обнаружены повреждения северной стены. Как отметили в агентстве, Сванети – особый уголок Грузии, отличающийся своим географическим положением и культурным наследием, где лучше всего сохранились памятники истории и культуры, издавна привлекающие внимание исследователей. Сооружение, предположительно, было уже разрушено во время экспедиции выдающегося ученого Эквтиме Такаишвили, отмечают в агентстве, поскольку в своем труде "Археологическая экспедиция в Лечхуми и Сванети" (1910, Париж, 1938) он описал все сохранившиеся храмы общины Сасаши, кроме последнего. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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археология, новости, грузия, сванети, абхазия, париж, эквтиме такаишвили, национальное агентство охраны культурного наследия, культура