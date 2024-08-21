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https://sputnik-georgia.ru/20240821/ranee-neizvestnyy-srednevekovyy-megalit-v-gorakh-gruzii-privlek-vnimanie-uchenykh-289541198.html
Ранее неизвестный средневековый мегалит в горах Грузии привлек внимание ученых
Ранее неизвестный средневековый мегалит в горах Грузии привлек внимание ученых
Sputnik Грузия
На месте артефакта ведутся активные археологические работы 21.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-21T20:39+0400
2024-08-21T20:39+0400
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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Археологи приступили к исследованию ранее неизвестного мегалитического сооружения средневековья, расположенного на курорте Муаши (село Сасаши) на высоте 1 300 м над уровнем моря (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети), сообщили в Национальном агентстве охраны культурного наследия Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Археологические работы проводит компания-победитель электронного тендера – "Легион молодых мисимианцев" под руководством профессора Звиада Квициани. Мисимианцы – одно из сванских племен.Мегалитическое сооружение в селе Сасаши, возможно, имевшее культовое назначение, расположено на возвышенном холме. Высота сохранившегося фундамента около одного метра. На данном этапе не обнаружено никаких письменных источников, в которых упоминается это сооружение. На месте ведутся активные археологические работы: начата очистка как внутреннего, так и внешнего периметра сооружения от каменного наброса и земли. Были очищены внешние стены по периметру южной, восточной и западной сторон сооружения толщиной 180 сантиметров. В результате первичного осмотра археологами были обнаружены повреждения северной стены. Как отметили в агентстве, Сванети – особый уголок Грузии, отличающийся своим географическим положением и культурным наследием, где лучше всего сохранились памятники истории и культуры, издавна привлекающие внимание исследователей. Сооружение, предположительно, было уже разрушено во время экспедиции выдающегося ученого Эквтиме Такаишвили, отмечают в агентстве, поскольку в своем труде "Археологическая экспедиция в Лечхуми и Сванети" (1910, Париж, 1938) он описал все сохранившиеся храмы общины Сасаши, кроме последнего. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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археология, новости, грузия, сванети, абхазия, париж, эквтиме такаишвили, национальное агентство охраны культурного наследия, культура
археология, новости, грузия, сванети, абхазия, париж, эквтиме такаишвили, национальное агентство охраны культурного наследия, культура

Ранее неизвестный средневековый мегалит в горах Грузии привлек внимание ученых

20:39 21.08.2024
© Cultural heritage of GeorgiaАрхеологи изучают неизвестное ранее каменное сооружение в Сванети
Археологи изучают неизвестное ранее каменное сооружение в Сванети - Sputnik Грузия, 1920, 21.08.2024
© Cultural heritage of Georgia
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На месте артефакта ведутся активные археологические работы
ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Археологи приступили к исследованию ранее неизвестного мегалитического сооружения средневековья, расположенного на курорте Муаши (село Сасаши) на высоте 1 300 м над уровнем моря (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети), сообщили в Национальном агентстве охраны культурного наследия Грузии.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
Археологические работы проводит компания-победитель электронного тендера – "Легион молодых мисимианцев" под руководством профессора Звиада Квициани. Мисимианцы – одно из сванских племен.
© Cultural heritage of GeorgiaАрхеологи изучают неизвестное ранее каменное сооружение в Сванети
Археологи изучают неизвестное ранее каменное сооружение в Сванети - Sputnik Грузия, 1920, 21.08.2024
Археологи изучают неизвестное ранее каменное сооружение в Сванети
© Cultural heritage of Georgia
Мегалитическое сооружение в селе Сасаши, возможно, имевшее культовое назначение, расположено на возвышенном холме. Высота сохранившегося фундамента около одного метра. На данном этапе не обнаружено никаких письменных источников, в которых упоминается это сооружение.
© Cultural heritage of GeorgiaАрхеологи изучают неизвестное ранее каменное сооружение в Сванети
Археологи изучают неизвестное ранее каменное сооружение в Сванети - Sputnik Грузия, 1920, 21.08.2024
Археологи изучают неизвестное ранее каменное сооружение в Сванети
© Cultural heritage of Georgia
На месте ведутся активные археологические работы: начата очистка как внутреннего, так и внешнего периметра сооружения от каменного наброса и земли.
© Cultural heritage of GeorgiaАрхеологи изучают неизвестное ранее каменное сооружение в Сванети
Археологи изучают неизвестное ранее каменное сооружение в Сванети - Sputnik Грузия, 1920, 21.08.2024
Археологи изучают неизвестное ранее каменное сооружение в Сванети
© Cultural heritage of Georgia
Были очищены внешние стены по периметру южной, восточной и западной сторон сооружения толщиной 180 сантиметров. В результате первичного осмотра археологами были обнаружены повреждения северной стены.
© Cultural heritage of GeorgiaАрхеологи изучают неизвестное ранее каменное сооружение в Сванети
Археологи изучают неизвестное ранее каменное сооружение в Сванети - Sputnik Грузия, 1920, 21.08.2024
Археологи изучают неизвестное ранее каменное сооружение в Сванети
© Cultural heritage of Georgia
Как отметили в агентстве, Сванети – особый уголок Грузии, отличающийся своим географическим положением и культурным наследием, где лучше всего сохранились памятники истории и культуры, издавна привлекающие внимание исследователей.

"Сегодня часть памятников богатой материальной и духовной культуры в Сванети вновь остается неизученной, и их исследование даст важную информацию с точки зрения изучения раннего средневековья Сванети", - говорится в информации.

Сооружение, предположительно, было уже разрушено во время экспедиции выдающегося ученого Эквтиме Такаишвили, отмечают в агентстве, поскольку в своем труде "Археологическая экспедиция в Лечхуми и Сванети" (1910, Париж, 1938) он описал все сохранившиеся храмы общины Сасаши, кроме последнего.
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