Ранее неизвестный средневековый мегалит в горах Грузии привлек внимание ученых
© Cultural heritage of GeorgiaАрхеологи изучают неизвестное ранее каменное сооружение в Сванети
© Cultural heritage of Georgia
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На месте артефакта ведутся активные археологические работы
ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Археологи приступили к исследованию ранее неизвестного мегалитического сооружения средневековья, расположенного на курорте Муаши (село Сасаши) на высоте 1 300 м над уровнем моря (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети), сообщили в Национальном агентстве охраны культурного наследия Грузии.
Археологические работы проводит компания-победитель электронного тендера – "Легион молодых мисимианцев" под руководством профессора Звиада Квициани. Мисимианцы – одно из сванских племен.
© Cultural heritage of GeorgiaАрхеологи изучают неизвестное ранее каменное сооружение в Сванети
Археологи изучают неизвестное ранее каменное сооружение в Сванети
© Cultural heritage of Georgia
Мегалитическое сооружение в селе Сасаши, возможно, имевшее культовое назначение, расположено на возвышенном холме. Высота сохранившегося фундамента около одного метра. На данном этапе не обнаружено никаких письменных источников, в которых упоминается это сооружение.
© Cultural heritage of GeorgiaАрхеологи изучают неизвестное ранее каменное сооружение в Сванети
Археологи изучают неизвестное ранее каменное сооружение в Сванети
© Cultural heritage of Georgia
На месте ведутся активные археологические работы: начата очистка как внутреннего, так и внешнего периметра сооружения от каменного наброса и земли.
© Cultural heritage of GeorgiaАрхеологи изучают неизвестное ранее каменное сооружение в Сванети
Археологи изучают неизвестное ранее каменное сооружение в Сванети
© Cultural heritage of Georgia
Были очищены внешние стены по периметру южной, восточной и западной сторон сооружения толщиной 180 сантиметров. В результате первичного осмотра археологами были обнаружены повреждения северной стены.
© Cultural heritage of GeorgiaАрхеологи изучают неизвестное ранее каменное сооружение в Сванети
Археологи изучают неизвестное ранее каменное сооружение в Сванети
© Cultural heritage of Georgia
Как отметили в агентстве, Сванети – особый уголок Грузии, отличающийся своим географическим положением и культурным наследием, где лучше всего сохранились памятники истории и культуры, издавна привлекающие внимание исследователей.
"Сегодня часть памятников богатой материальной и духовной культуры в Сванети вновь остается неизученной, и их исследование даст важную информацию с точки зрения изучения раннего средневековья Сванети", - говорится в информации.
Сооружение, предположительно, было уже разрушено во время экспедиции выдающегося ученого Эквтиме Такаишвили, отмечают в агентстве, поскольку в своем труде "Археологическая экспедиция в Лечхуми и Сванети" (1910, Париж, 1938) он описал все сохранившиеся храмы общины Сасаши, кроме последнего.