https://sputnik-georgia.ru/20240821/torgovlya-mezhdu-gruziey-i-rossiey---glavnye-tovary-289538999.html

Торговля между Грузией и Россией – главные товары

Торговля между Грузией и Россией – главные товары

Sputnik Грузия

Россия входит в тройку основных торговых партнеров Грузии. 21.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-21T16:41+0400

2024-08-21T16:41+0400

2024-08-21T16:57+0400

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инфографика

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Россия входит в тройку основных торговых партнеров Грузии.За семь месяцев 2024 года Грузия и Россия наторговали на 1,4 миллиарда долларов, что на 5% меньше данных за январь-июль прошлого года. В этом году сократился как экспорт, так и импорт. Главными товарами, которые из Грузии идут в Россию, являются спиртные напитки, минеральные воды и лимонады, а также плоды. Из России же в Грузию поступают в основном нефтепродукты, газ, изделия из стали, пшеница. Всего внешнеторговый оборот Грузии в январе-июле составил около 12,6 миллиарда долларов, что на 1,6% больше данных того же периода 2023 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, россия, грузия, инфографика, инфографика