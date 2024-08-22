https://sputnik-georgia.ru/20240822/bastuyuschiy-sotrudnik-onlayn-kazino-zashil-sebe-rot-v-znak-protesta-v-gruzii-289551145.html

Бастующий сотрудник онлайн-казино зашил себе рот в знак протеста в Грузии

Бастующий сотрудник онлайн-казино зашил себе рот в знак протеста в Грузии

Sputnik Грузия

Часть бастующих с 12 августа прибегла к крайней форме протеста – голодовке 22.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-22T14:30+0400

2024-08-22T14:30+0400

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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Один из бастующих сотрудников транснациональной компании Evolution Georgia зашил себе рот в знак протеста, сообщают в СМИ.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Сотрудники Evolution Georgia, в основном студенты грузинских вузов, бастуют уже более 40 дней. До 4 тысяч сотрудников онлайн-казино объявили забастовку 12 июля с требованием улучшить условия труда. Часть бастующих сотрудников компании с 12 августа прибегла к крайней форме протеста – голодовке. Их требования неизменны: увеличение времени перерывов, улучшение санитарно-гигиенических условий на рабочих местах, создание безопасных и комфортных условий труда, обеспечение здорового питания на рабочем месте и выдача ваучеров на еду, улучшение страхового пакета. В начале августа Evolution Georgia опубликовала заявление, в котором компания не исключила прекращения деятельности в стране. Причиной этого они назвали блокирование профсоюзом входов в здания и срыв рабочего процесса. Evolution Georgia — компания, предоставляющая удаленные услуги азартных игр, которая пришла в Грузию в 2017 году. Только в Грузии в компании работает около 8 тысяч сотрудников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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