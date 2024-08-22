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Бастующий сотрудник онлайн-казино зашил себе рот в знак протеста в Грузии
Бастующий сотрудник онлайн-казино зашил себе рот в знак протеста в Грузии
Sputnik Грузия
Часть бастующих с 12 августа прибегла к крайней форме протеста – голодовке 22.08.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Один из бастующих сотрудников транснациональной компании Evolution Georgia зашил себе рот в знак протеста, сообщают в СМИ.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Сотрудники Evolution Georgia, в основном студенты грузинских вузов, бастуют уже более 40 дней. До 4 тысяч сотрудников онлайн-казино объявили забастовку 12 июля с требованием улучшить условия труда. Часть бастующих сотрудников компании с 12 августа прибегла к крайней форме протеста – голодовке. Их требования неизменны: увеличение времени перерывов, улучшение санитарно-гигиенических условий на рабочих местах, создание безопасных и комфортных условий труда, обеспечение здорового питания на рабочем месте и выдача ваучеров на еду, улучшение страхового пакета. В начале августа Evolution Georgia опубликовала заявление, в котором компания не исключила прекращения деятельности в стране. Причиной этого они назвали блокирование профсоюзом входов в здания и срыв рабочего процесса. Evolution Georgia — компания, предоставляющая удаленные услуги азартных игр, которая пришла в Грузию в 2017 году. Только в Грузии в компании работает около 8 тысяч сотрудников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, забастовка, тбилиси, леван иоселиани
грузия, новости, общество, забастовка, тбилиси, леван иоселиани
Бастующий сотрудник онлайн-казино зашил себе рот в знак протеста в Грузии
14:30 22.08.2024 (обновлено: 14:46 22.08.2024)
Часть бастующих с 12 августа прибегла к крайней форме протеста – голодовке
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Один из бастующих сотрудников транснациональной компании Evolution Georgia зашил себе рот в знак протеста, сообщают в СМИ.
Сотрудники Evolution Georgia, в основном студенты грузинских вузов, бастуют уже более 40 дней. До 4 тысяч сотрудников онлайн-казино объявили забастовку 12 июля с требованием улучшить условия труда.
Часть бастующих сотрудников компании с 12 августа прибегла к крайней форме протеста – голодовке. Их требования неизменны: увеличение времени перерывов, улучшение санитарно-гигиенических условий на рабочих местах, создание безопасных и комфортных условий труда, обеспечение здорового питания на рабочем месте и выдача ваучеров на еду, улучшение страхового пакета.
Они призывают власти немедленно подключиться к процессу, поскольку, по их словам, люди в возрасте 19-20 лет в Грузии голодают ради достойных условий труда.
В начале августа Evolution Georgia опубликовала заявление, в котором компания не исключила прекращения деятельности в стране. Причиной этого они назвали блокирование профсоюзом входов в здания и срыв рабочего процесса.
Evolution Georgia — компания, предоставляющая удаленные услуги азартных игр, которая пришла в Грузию в 2017 году. Только в Грузии в компании работает около 8 тысяч сотрудников.