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Борьба с незаконным оборотом оружия в Грузии: задержаны восемь человек

Борьба с незаконным оборотом оружия в Грузии: задержаны восемь человек

Sputnik Грузия

В качестве вещдоков у задержанных изъяли различные виды огнестрельного оружия, несколько обойм и десятки патронов 22.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-22T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Полиция в Тбилиси и регионах Грузии за последнее время задержала восемь человек по обвинению в незаконном хранении, приобретении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщила пресс-служба МВД Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Задержания прошли в Тбилиси, регионах Кахети и Имерети. При обыске в домах задержанных, подсобных помещениях и автомобилях в качестве вещественных доказательств были изъяты пистолеты, автоматы, две малокалиберные винтовки, несколько обойм и десятки патронов. Возраст задержанных от 18 до 60 лет. Некоторые из них были ранее судимы, а один из обвиняемых освобожден условно-дословно. Уголовное дело возбуждено по трем частям статьи "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов". Обвиняемым грозит лишение свободы сроком от трех до одиннадцати лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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