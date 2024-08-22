https://sputnik-georgia.ru/20240822/devochku-podrostka-zaderzhali-po-obvineniyu-v-ubiystve-pensionera-v-gruzii-289549460.html

Девочку-подростка задержали по обвинению в убийстве пенсионера в Грузии

Девочку-подростка задержали по обвинению в убийстве пенсионера в Грузии

Sputnik Грузия

Мотивом убийства, согласно одной из неофициальных версий, была самооборона 22.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-22T13:00+0400

2024-08-22T13:00+0400

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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Полиция по горячим следам задержала 15-летнюю девочку по обвинению в умышленном убийстве 74-летнего пенсионера в Хашурском районе (регион Шида Картли), сообщила пресс-служба МВД Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Следствие установило, что несовершеннолетняя несколько раз ударила пенсионера ножом, в результате чего он скончался на месте, а обвиняемая скрылась с места происшествия. По информации СМИ, убийство произошло минувшей ночью в т. н. поселении стекольного завода в городе Хашури. По словам родственников убитого, он работал таксистом. Согласно одной из версий, была попытка насилия над подростком, но родственники убитого исключают насилие или какое-либо возможное давление на девочку. По другой неофициальной версии, мотивом преступления могло быть ограбление.Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство". Обвиняемой грозит лишение свободы сроком от десяти до 15 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

шида картли

хашурский район

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грузия, происшествия, новости, общество, мвд грузии, шида картли, хашурский район