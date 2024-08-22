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Грузия построит скоростные дороги к границам Азербайджана и Армении

Грузия построит скоростные дороги к границам Азербайджана и Армении

Sputnik Грузия

Речь идет о строительстве участков дорог Рустави-Красный мост и Алгети-Садахло 22.08.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Объявлен тендер по правилу международных закупок на строительство дорог в Грузии к границам Азербайджана и Армении, являющихся частями скоростной автомагистрали Восток-Запад, сообщил департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Речь идет о строительстве участков дорог Рустави-Красный мост и Алгети-Садахло, которые являются частью международных транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, которые соединяют Грузию с границами Азербайджана и Армении. Строительство участков разделено на четыре лота, по которым объявлено два тендера. Строительные работы начнутся в 2025 году, а строительство всех четырех участков завершится поэтапно через 30 месяцев с начала работ. Проект будет реализован при софинансировании Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и правительства Грузии, в связи с чем ЕИБ выделил кредит в размере 250 миллионов евро. Работы по проектированию участков магистральной дороги при финансовой поддержке Всемирного банка (ВБ) выполнила голландская компания. Трасса Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти, откуда маршрут продолжается до турецкой границы. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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