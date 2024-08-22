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Грузия построит скоростные дороги к границам Азербайджана и Армении
Грузия построит скоростные дороги к границам Азербайджана и Армении
Sputnik Грузия
Речь идет о строительстве участков дорог Рустави-Красный мост и Алгети-Садахло 22.08.2024, Sputnik Грузия
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2024-08-22T09:48+0400
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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Объявлен тендер по правилу международных закупок на строительство дорог в Грузии к границам Азербайджана и Армении, являющихся частями скоростной автомагистрали Восток-Запад, сообщил департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Речь идет о строительстве участков дорог Рустави-Красный мост и Алгети-Садахло, которые являются частью международных транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, которые соединяют Грузию с границами Азербайджана и Армении. Строительство участков разделено на четыре лота, по которым объявлено два тендера. Строительные работы начнутся в 2025 году, а строительство всех четырех участков завершится поэтапно через 30 месяцев с начала работ. Проект будет реализован при софинансировании Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и правительства Грузии, в связи с чем ЕИБ выделил кредит в размере 250 миллионов евро. Работы по проектированию участков магистральной дороги при финансовой поддержке Всемирного банка (ВБ) выполнила голландская компания. Трасса Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти, откуда маршрут продолжается до турецкой границы. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, азербайджан, армения, граница грузии
Грузия построит скоростные дороги к границам Азербайджана и Армении
09:48 22.08.2024 (обновлено: 10:13 22.08.2024)
Речь идет о строительстве участков дорог Рустави-Красный мост и Алгети-Садахло
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Объявлен тендер по правилу международных закупок на строительство дорог в Грузии к границам Азербайджана и Армении, являющихся частями скоростной автомагистрали Восток-Запад, сообщил департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
Речь идет о строительстве участков дорог Рустави-Красный мост и Алгети-Садахло, которые являются частью международных транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, которые соединяют Грузию с границами Азербайджана и Армении.
Согласно проекту, в общей сложности будет построена четырехполосная бетонная скоростная автомагистраль протяженностью 61,3 км с системой наружного освещения, 26 мостов и 11 транспортных узлов, на которых будут соблюдены все необходимые требования международной безопасности дорожного движения.
Строительство участков разделено на четыре лота, по которым объявлено два тендера. Строительные работы начнутся в 2025 году, а строительство всех четырех участков завершится поэтапно через 30 месяцев с начала работ.
Проект будет реализован при софинансировании Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и правительства Грузии, в связи с чем ЕИБ выделил кредит в размере 250 миллионов евро.
Работы по проектированию участков магистральной дороги при финансовой поддержке Всемирного банка (ВБ) выполнила голландская компания.
Строительство и модернизация скоростной автомагистрали Восток-Запад – один из важнейших проектов, реализуемых в стране.
Трасса Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти, откуда маршрут продолжается до турецкой границы. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.