https://sputnik-georgia.ru/20240822/kogda-obyavyat-luchshego-uchitelya-2024-goda-v-gruzii-289546319.html
Когда объявят лучшего учителя 2024 года в Грузии?
Когда объявят лучшего учителя 2024 года в Грузии?
Sputnik Грузия
Финалисты конкурса получат денежную премию в размере 10 тысяч лари 22.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-22T12:25+0400
2024-08-22T12:25+0400
2024-08-22T12:25+0400
грузия
новости
общество
the global teacher prize
ладо апхазава
тбилиси
якоб гогебашвили
педагоги
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24459/79/244597917_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_2c6a15ad26a63840a84b77c2499b4fd7.jpg
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Церемония вручения Национальной премии "Учитель 2024 года", организованная Министерством образования, науки и молодежи Грузии, состоится в Тбилиси 13 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Лучшим педагогом Грузии 2023 года стала Нино Псутури, которая преподает биологию в государственной школе №8 города Гори (Шида Картли). В этом году прием заявок в рамках национальной премии уже завершен. Специально назначенная комиссия отобрала 10 кандидатов с лучшей историей. Какую сумму получит обладатель главного приза, не уточняется. Национальный День учителя в Грузии отмечается ежегодно 27 октября – в день рождения основоположника научной педагогики в Грузии, публициста, детского писателя и общественного деятеля Якоба Гогебашвили. Именно к этому дню приурочено вручение государственной награды выдающимся заслуженным педагогам. Национальная премия "Учитель" была учреждена в 2017 году. Эта инициатива является частью глобальной кампании "The Global Teacher Prize", направленной на популяризацию учителей. Целью кампании является выявить успешных педагогов, познакомить их с обществом и таким образом повысить престиж профессии. "Готовить детей не к экзаменам, а к жизни" - лучший учитель Грузии о системе образования>>В 2018 году Ладо Апхазава из села Чибати (Западная Грузия) стал победителем Национальной премии "Учитель". Он вошел в десятку лучших педагогов конкурса The Global Teacher Prize, при том что всего для участия поступило 10 тысяч заявок из 179 стран мира.В итоге Апхазава отправился в Дубай на международный конкурс Глобальная премия "Учитель" (The Global Teacher Prize 2019). Однако победить ему не удалось. Тогда обладателем престижной награды стал его коллега из Кении Питер Табичи. Он и получил один миллион долларов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24459/79/244597917_56:0:945:667_1920x0_80_0_0_ed9b551a6d87df5967e20b65eb4e5576.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, the global teacher prize, ладо апхазава, тбилиси, якоб гогебашвили, педагоги
грузия, новости, общество, the global teacher prize, ладо апхазава, тбилиси, якоб гогебашвили, педагоги
Когда объявят лучшего учителя 2024 года в Грузии?
Финалисты конкурса получат денежную премию в размере 10 тысяч лари
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Церемония вручения Национальной премии "Учитель 2024 года", организованная Министерством образования, науки и молодежи Грузии, состоится в Тбилиси 13 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.
Лучшим педагогом Грузии 2023 года стала Нино Псутури, которая преподает биологию в государственной школе №8 города Гори (Шида Картли). В этом году прием заявок в рамках национальной премии уже завершен. Специально назначенная комиссия отобрала 10 кандидатов с лучшей историей.
"Отобранным учителям за особый вклад в развитие общества и системы образования будет вручена государственная награда – значок специального дизайна и денежная премия в размере 10 тысяч лари (около 3,7 тысячи долларов)", - говорится в распространенной информации.
Какую сумму получит обладатель главного приза, не уточняется.
Национальный День учителя в Грузии отмечается ежегодно 27 октября – в день рождения основоположника научной педагогики в Грузии, публициста, детского писателя и общественного деятеля Якоба Гогебашвили. Именно к этому дню приурочено вручение государственной награды выдающимся заслуженным педагогам.
Национальная премия "Учитель" была учреждена в 2017 году. Эта инициатива является частью глобальной кампании "The Global Teacher Prize", направленной на популяризацию учителей. Целью кампании является выявить успешных педагогов, познакомить их с обществом и таким образом повысить престиж профессии.
В 2018 году Ладо Апхазава из села Чибати (Западная Грузия) стал победителем Национальной премии "Учитель". Он вошел в десятку лучших педагогов конкурса The Global Teacher Prize, при том что всего для участия поступило 10 тысяч заявок из 179 стран мира.
В итоге Апхазава отправился в Дубай на международный конкурс Глобальная премия "Учитель" (The Global Teacher Prize 2019). Однако победить ему не удалось. Тогда обладателем престижной награды стал его коллега из Кении Питер Табичи. Он и получил один миллион долларов.