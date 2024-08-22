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Когда объявят лучшего учителя 2024 года в Грузии?
Когда объявят лучшего учителя 2024 года в Грузии?
Sputnik Грузия
Финалисты конкурса получат денежную премию в размере 10 тысяч лари 22.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-22T12:25+0400
2024-08-22T12:25+0400
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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Церемония вручения Национальной премии "Учитель 2024 года", организованная Министерством образования, науки и молодежи Грузии, состоится в Тбилиси 13 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Лучшим педагогом Грузии 2023 года стала Нино Псутури, которая преподает биологию в государственной школе №8 города Гори (Шида Картли). В этом году прием заявок в рамках национальной премии уже завершен. Специально назначенная комиссия отобрала 10 кандидатов с лучшей историей. Какую сумму получит обладатель главного приза, не уточняется. Национальный День учителя в Грузии отмечается ежегодно 27 октября – в день рождения основоположника научной педагогики в Грузии, публициста, детского писателя и общественного деятеля Якоба Гогебашвили. Именно к этому дню приурочено вручение государственной награды выдающимся заслуженным педагогам. Национальная премия "Учитель" была учреждена в 2017 году. Эта инициатива является частью глобальной кампании "The Global Teacher Prize", направленной на популяризацию учителей. Целью кампании является выявить успешных педагогов, познакомить их с обществом и таким образом повысить престиж профессии. "Готовить детей не к экзаменам, а к жизни" - лучший учитель Грузии о системе образования&gt;&gt;В 2018 году Ладо Апхазава из села Чибати (Западная Грузия) стал победителем Национальной премии "Учитель". Он вошел в десятку лучших педагогов конкурса The Global Teacher Prize, при том что всего для участия поступило 10 тысяч заявок из 179 стран мира.В итоге Апхазава отправился в Дубай на международный конкурс Глобальная премия "Учитель" (The Global Teacher Prize 2019). Однако победить ему не удалось. Тогда обладателем престижной награды стал его коллега из Кении Питер Табичи. Он и получил один миллион долларов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, the global teacher prize, ладо апхазава, тбилиси, якоб гогебашвили, педагоги
грузия, новости, общество, the global teacher prize, ладо апхазава, тбилиси, якоб гогебашвили, педагоги

Когда объявят лучшего учителя 2024 года в Грузии?

12:25 22.08.2024
© Courtesy of National Teacher Prize Национальная награда учителя
Национальная награда учителя - Sputnik Грузия, 1920, 22.08.2024
© Courtesy of National Teacher Prize
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Финалисты конкурса получат денежную премию в размере 10 тысяч лари
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Церемония вручения Национальной премии "Учитель 2024 года", организованная Министерством образования, науки и молодежи Грузии, состоится в Тбилиси 13 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.
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Лучшим педагогом Грузии 2023 года стала Нино Псутури, которая преподает биологию в государственной школе №8 города Гори (Шида Картли). В этом году прием заявок в рамках национальной премии уже завершен. Специально назначенная комиссия отобрала 10 кандидатов с лучшей историей.

"Отобранным учителям за особый вклад в развитие общества и системы образования будет вручена государственная награда – значок специального дизайна и денежная премия в размере 10 тысяч лари (около 3,7 тысячи долларов)", - говорится в распространенной информации.

Какую сумму получит обладатель главного приза, не уточняется.
Национальный День учителя в Грузии отмечается ежегодно 27 октября – в день рождения основоположника научной педагогики в Грузии, публициста, детского писателя и общественного деятеля Якоба Гогебашвили. Именно к этому дню приурочено вручение государственной награды выдающимся заслуженным педагогам.
© photo: National Teacher Award / FBЦеремония награждения лучший учитель 2020 года
Церемония награждения лучший учитель 2020 года - Sputnik Грузия, 1920, 21.08.2024
Церемония награждения лучший учитель 2020 года
© photo: National Teacher Award / FB
Национальная премия "Учитель" была учреждена в 2017 году. Эта инициатива является частью глобальной кампании "The Global Teacher Prize", направленной на популяризацию учителей. Целью кампании является выявить успешных педагогов, познакомить их с обществом и таким образом повысить престиж профессии.
"Готовить детей не к экзаменам, а к жизни" - лучший учитель Грузии о системе образования>>
В 2018 году Ладо Апхазава из села Чибати (Западная Грузия) стал победителем Национальной премии "Учитель". Он вошел в десятку лучших педагогов конкурса The Global Teacher Prize, при том что всего для участия поступило 10 тысяч заявок из 179 стран мира.
© photo: Teacher's House / FBУчитель Ладо Апхазава вместе с учениками
Учитель Ладо Апхазава вместе с учениками - Sputnik Грузия, 1920, 21.08.2024
Учитель Ладо Апхазава вместе с учениками
© photo: Teacher's House / FB
В итоге Апхазава отправился в Дубай на международный конкурс Глобальная премия "Учитель" (The Global Teacher Prize 2019). Однако победить ему не удалось. Тогда обладателем престижной награды стал его коллега из Кении Питер Табичи. Он и получил один миллион долларов.
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