https://sputnik-georgia.ru/20240822/kogda-obyavyat-luchshego-uchitelya-2024-goda-v-gruzii-289546319.html

Когда объявят лучшего учителя 2024 года в Грузии?

Когда объявят лучшего учителя 2024 года в Грузии?

Sputnik Грузия

Финалисты конкурса получат денежную премию в размере 10 тысяч лари 22.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-22T12:25+0400

2024-08-22T12:25+0400

2024-08-22T12:25+0400

грузия

новости

общество

the global teacher prize

ладо апхазава

тбилиси

якоб гогебашвили

педагоги

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24459/79/244597917_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_2c6a15ad26a63840a84b77c2499b4fd7.jpg

ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Церемония вручения Национальной премии "Учитель 2024 года", организованная Министерством образования, науки и молодежи Грузии, состоится в Тбилиси 13 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Лучшим педагогом Грузии 2023 года стала Нино Псутури, которая преподает биологию в государственной школе №8 города Гори (Шида Картли). В этом году прием заявок в рамках национальной премии уже завершен. Специально назначенная комиссия отобрала 10 кандидатов с лучшей историей. Какую сумму получит обладатель главного приза, не уточняется. Национальный День учителя в Грузии отмечается ежегодно 27 октября – в день рождения основоположника научной педагогики в Грузии, публициста, детского писателя и общественного деятеля Якоба Гогебашвили. Именно к этому дню приурочено вручение государственной награды выдающимся заслуженным педагогам. Национальная премия "Учитель" была учреждена в 2017 году. Эта инициатива является частью глобальной кампании "The Global Teacher Prize", направленной на популяризацию учителей. Целью кампании является выявить успешных педагогов, познакомить их с обществом и таким образом повысить престиж профессии. "Готовить детей не к экзаменам, а к жизни" - лучший учитель Грузии о системе образования>>В 2018 году Ладо Апхазава из села Чибати (Западная Грузия) стал победителем Национальной премии "Учитель". Он вошел в десятку лучших педагогов конкурса The Global Teacher Prize, при том что всего для участия поступило 10 тысяч заявок из 179 стран мира.В итоге Апхазава отправился в Дубай на международный конкурс Глобальная премия "Учитель" (The Global Teacher Prize 2019). Однако победить ему не удалось. Тогда обладателем престижной награды стал его коллега из Кении Питер Табичи. Он и получил один миллион долларов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, the global teacher prize, ладо апхазава, тбилиси, якоб гогебашвили, педагоги