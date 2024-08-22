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Посол Грузии в Азербайджане освобождается от должности
Посол Грузии в Азербайджане освобождается от должности
Sputnik Грузия
Решение должна утвердить президент Грузии Саломе Зурабишвили 22.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-22T16:55+0400
2024-08-22T16:55+0400
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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе будет освобожден от занимаемой должности с 1 января 2025 года согласно распоряжению премьера Ираклия Кобахидзе от 20 августа 2024 года. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Кобахидзе подписал распоряжение, предложив президенту освободить Патарадзе от должности посла Грузии в Азербайджане. Решение должна утвердить президент Саломе Зурабишвили. Патарадзе занимает этот пост с августа 2018 года. С 2016 по 2018 год он был председателем правительства Аджарии, а до того – послом Грузии в Турции и Казахстане. В 2004-2007 годах Патарадзе был руководителем консульской службы Посольства Грузии в РФ. В 2007-2009 годах – консулом Посольства Грузии в РФ. После того, как Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией в 2008 году, он был консулом в Секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии – с 4 марта по 1 мая 2009 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, зураб патарадзе, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , азербайджан
грузия, новости, зураб патарадзе, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , азербайджан
Посол Грузии в Азербайджане освобождается от должности
Решение должна утвердить президент Грузии Саломе Зурабишвили
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе будет освобожден от занимаемой должности с 1 января 2025 года согласно распоряжению премьера Ираклия Кобахидзе от 20 августа 2024 года.
Кобахидзе подписал распоряжение, предложив президенту освободить Патарадзе от должности посла Грузии в Азербайджане. Решение должна утвердить президент Саломе Зурабишвили.
Согласно Конституции, президент Грузии с согласия правительства назначает на должность и освобождает от должности послов и руководителей дипломатических представительств.
Патарадзе занимает этот пост с августа 2018 года. С 2016 по 2018 год он был председателем правительства Аджарии, а до того – послом Грузии в Турции и Казахстане.
В 2004-2007 годах Патарадзе был руководителем консульской службы Посольства Грузии в РФ.
В 2007-2009 годах – консулом Посольства Грузии в РФ.
После того, как Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией в 2008 году, он был консулом в Секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии – с 4 марта по 1 мая 2009 года.