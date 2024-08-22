https://sputnik-georgia.ru/20240822/sbornaya-gruzii-po-beskontaktnomu-amerikanskomu-futbolu-vpervye-sygraet-na-chempionate-mira-289553989.html

Сборная Грузии по бесконтактному американскому футболу впервые сыграет на чемпионате мира

Сборная Грузии по бесконтактному американскому футболу впервые сыграет на чемпионате мира

Sputnik Грузия

Сборная Грузии завоевала право на участие в ЧМ после выступления на чемпионате Европы 2023 года, где заняла 16-е место 22.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-22T19:15+0400

2024-08-22T19:15+0400

2024-08-22T19:15+0400

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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Сборная Грузии по бесконтактному американскому футболу (флаг-футбол) впервые примет участие в чемпионате мира, который пройдет 27-30 августа в Финляндии, сообщает Министерство культуры и спорта страны. В чемпионате мира примут участие 32 команды. Сборная Грузии выступит в группе С вместе с действующим чемпионом – командой Германии, Великобританией и Швецией. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Турнир проводится под эгидой Международной федерации американского футбола (IFAF). Команды разделены на восемь групп по четыре в каждой. По две лучшие команды из каждой группы продолжат борьбу в плей-офф. Сборная Грузии завоевала право на участие в ЧМ после выступления на чемпионате Европы 2023 года, где заняла 16-е место. Главный тренер сборной Грузии – Амиран Кирия. Расписание матчей сборной Грузии: 27 августа, 11:30 Грузия-Великобритания; 27 августа, 17:45 Грузия-Германия; 28 августа, 11:30 Грузия-Швеция. Жеребьевка плей-офф начнется 28 августа в 16:30 по тбилисскому времени.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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