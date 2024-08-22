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Сборная Грузии по бесконтактному американскому футболу впервые сыграет на чемпионате мира
Сборная Грузии по бесконтактному американскому футболу впервые сыграет на чемпионате мира
Sputnik Грузия
Сборная Грузии завоевала право на участие в ЧМ после выступления на чемпионате Европы 2023 года, где заняла 16-е место 22.08.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Сборная Грузии по бесконтактному американскому футболу (флаг-футбол) впервые примет участие в чемпионате мира, который пройдет 27-30 августа в Финляндии, сообщает Министерство культуры и спорта страны. В чемпионате мира примут участие 32 команды. Сборная Грузии выступит в группе С вместе с действующим чемпионом – командой Германии, Великобританией и Швецией. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Турнир проводится под эгидой Международной федерации американского футбола (IFAF). Команды разделены на восемь групп по четыре в каждой. По две лучшие команды из каждой группы продолжат борьбу в плей-офф. Сборная Грузии завоевала право на участие в ЧМ после выступления на чемпионате Европы 2023 года, где заняла 16-е место. Главный тренер сборной Грузии – Амиран Кирия. Расписание матчей сборной Грузии: 27 августа, 11:30 Грузия-Великобритания; 27 августа, 17:45 Грузия-Германия; 28 августа, 11:30 Грузия-Швеция. Жеребьевка плей-офф начнется 28 августа в 16:30 по тбилисскому времени.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, финляндия, германия
Сборная Грузии по бесконтактному американскому футболу впервые сыграет на чемпионате мира
Сборная Грузии завоевала право на участие в ЧМ после выступления на чемпионате Европы 2023 года, где заняла 16-е место
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Сборная Грузии по бесконтактному американскому футболу (флаг-футбол) впервые примет участие в чемпионате мира, который пройдет 27-30 августа в Финляндии, сообщает Министерство культуры и спорта страны.
В чемпионате мира примут участие 32 команды. Сборная Грузии выступит в группе С вместе с действующим чемпионом – командой Германии, Великобританией и Швецией.
Турнир проводится под эгидой Международной федерации американского футбола (IFAF). Команды разделены на восемь групп по четыре в каждой. По две лучшие команды из каждой группы продолжат борьбу в плей-офф.
Сборная Грузии завоевала право на участие в ЧМ после выступления на чемпионате Европы 2023 года, где заняла 16-е место.
Главный тренер сборной Грузии – Амиран Кирия.
Расписание матчей сборной Грузии:
Жеребьевка плей-офф начнется 28 августа в 16:30 по тбилисскому времени.