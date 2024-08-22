https://sputnik-georgia.ru/20240822/sotrudnika-pogranpolitsii-gruzii-zaderzhali-za-ugrozy-byvshey-zhene-289550132.html

Сотрудника погранполиции Грузии задержали за угрозы бывшей жене

Сотрудника погранполиции Грузии задержали за угрозы бывшей жене

Sputnik Грузия

Мужчина подошел к женщине, сидевшей в машине, сорвал с нее пирсинг и угрожал физической расправой 22.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-22T14:06+0400

2024-08-22T14:06+0400

2024-08-22T14:06+0400

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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Специальная следственная служба задержала сотрудника погранполиции МВД Грузии за угрозы причинением вреда здоровью в адрес бывшей жены, сообщили в пресс-службе ведомства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В ходе проведенного расследования установлено, что обвиняемый проявлял агрессию по отношению к жене на почве ревности, требовал уйти с работы, оскорблял ее, из-за чего потерпевшая с ним развелась.Тем не менее, ночью 24 июля 2024 года на дороге в курортном поселке Цихисдзири Кобулетского района (Аджария) сотрудник правоохранительных органов преследовал свою бывшую жену на автомобиле и требовал, чтобы она остановилась. Расследование началось сразу же после обращения потерпевшей. Были проведены неотложные следственные и процессуальные действия. В частности, были допрошены потерпевшая, члены ее семьи и другие лица, имеющие отношение к делу, проведен следственный эксперимент, после чего на основании решения суда бывшего мужа задержали. Специальная следственная служба продолжает расследование по статье "Угроза причинением смерти или вреда здоровью, либо уничтожением имущества, когда у лица, которому угрожают, возникли обоснованные опасения осуществления угрозы". Обвинение будет предъявлено сотруднику правоохранительных органов в срок, установленный законом. Преступление наказывается лишением свободы на срок до трех лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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