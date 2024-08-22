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Сотрудника погранполиции Грузии задержали за угрозы бывшей жене
Сотрудника погранполиции Грузии задержали за угрозы бывшей жене
Sputnik Грузия
Мужчина подошел к женщине, сидевшей в машине, сорвал с нее пирсинг и угрожал физической расправой 22.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-22T14:06+0400
2024-08-22T14:06+0400
2024-08-22T14:06+0400
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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Специальная следственная служба задержала сотрудника погранполиции МВД Грузии за угрозы причинением вреда здоровью в адрес бывшей жены, сообщили в пресс-службе ведомства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В ходе проведенного расследования установлено, что обвиняемый проявлял агрессию по отношению к жене на почве ревности, требовал уйти с работы, оскорблял ее, из-за чего потерпевшая с ним развелась.Тем не менее, ночью 24 июля 2024 года на дороге в курортном поселке Цихисдзири Кобулетского района (Аджария) сотрудник правоохранительных органов преследовал свою бывшую жену на автомобиле и требовал, чтобы она остановилась. Расследование началось сразу же после обращения потерпевшей. Были проведены неотложные следственные и процессуальные действия. В частности, были допрошены потерпевшая, члены ее семьи и другие лица, имеющие отношение к делу, проведен следственный эксперимент, после чего на основании решения суда бывшего мужа задержали. Специальная следственная служба продолжает расследование по статье "Угроза причинением смерти или вреда здоровью, либо уничтожением имущества, когда у лица, которому угрожают, возникли обоснованные опасения осуществления угрозы". Обвинение будет предъявлено сотруднику правоохранительных органов в срок, установленный законом. Преступление наказывается лишением свободы на срок до трех лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, общество, мвд грузии, специальная следственная служба
происшествия, грузия, новости, общество, мвд грузии, специальная следственная служба
Сотрудника погранполиции Грузии задержали за угрозы бывшей жене
Мужчина подошел к женщине, сидевшей в машине, сорвал с нее пирсинг и угрожал физической расправой
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Специальная следственная служба задержала сотрудника погранполиции МВД Грузии за угрозы причинением вреда здоровью в адрес бывшей жены, сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе проведенного расследования установлено, что обвиняемый проявлял агрессию по отношению к жене на почве ревности, требовал уйти с работы, оскорблял ее, из-за чего потерпевшая с ним развелась.
Тем не менее, ночью 24 июля 2024 года на дороге в курортном поселке Цихисдзири Кобулетского района (Аджария) сотрудник правоохранительных органов преследовал свою бывшую жену на автомобиле и требовал, чтобы она остановилась.
Мужчина подошел к женщине, сидевшей в машине, сорвал с нее пирсинг и угрожал физической расправой. Потерпевшая испугалась, что бывший муж реализует свою угрозу.
Расследование началось сразу же после обращения потерпевшей. Были проведены неотложные следственные и процессуальные действия.
В частности, были допрошены потерпевшая, члены ее семьи и другие лица, имеющие отношение к делу, проведен следственный эксперимент, после чего на основании решения суда бывшего мужа задержали.
Специальная следственная служба продолжает расследование по статье "Угроза причинением смерти или вреда здоровью, либо уничтожением имущества, когда у лица, которому угрожают, возникли обоснованные опасения осуществления угрозы".
Обвинение будет предъявлено сотруднику правоохранительных органов в срок, установленный законом. Преступление наказывается лишением свободы на срок до трех лет.