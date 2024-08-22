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Жара и дождь с грозой – прогноз погоды в Грузии в ближайшие дни

Жара и дождь с грозой – прогноз погоды в Грузии в ближайшие дни

Sputnik Грузия

В столице Грузии синоптики обещают кратковременный дождь 22.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-22T15:30+0400

2024-08-22T15:30+0400

2024-08-22T15:30+0400

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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют краткосрочные дожди с грозой, а местами град и усиление ветра на фоне высокой температуры в Грузии 23-26 августа, сообщило Национальное агентство окружающей среды. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В Тбилиси ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем составит 34-36 градусов тепла. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) возможен небольшой дождь с грозой. Температура воздуха днем составит 29-31 градус тепла. В низинах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) ожидается кратковременный дождь с грозой, а столбик термометра днем поднимется до 33-35 градусов тепла. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) также возможен небольшой дождь с грозой. Температура воздуха днем составит 31-33 градуса тепла. В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) прогнозируется кратковременный дождь с грозой, температура воздуха днем составит 27-29 градусов тепла. В Квемо и Шида Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) ожидается небольшой дождь с грозой, местами град и усиление ветра. Температура воздуха днем составит 34-36 градусов тепла. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) возможен кратковременный дождь с грозой, местами град и усиление ветра. Днем температура воздух составит 34-36 градусов тепла. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) также прогнозируется небольшой дождь с грозой, местами возможен град и усиление ветра. Температура воздуха днем составит 31-33 градуса тепла. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем составит 25-27 градусов тепла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, новости, грузия, западная грузия, восточная грузия, тбилиси, национальное агентство окружающей среды