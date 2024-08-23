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Ищенко: депортация украинцев из Европы и ядерная провокация на Украине
Ищенко: депортация украинцев из Европы и ядерная провокация на Украине
Sputnik Грузия
Смотрите в видео новый выпуск программы " Честная аналитика" 23.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-23T09:24+0400
2024-08-23T09:24+0400
2024-08-23T09:24+0400
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Зачем Запад может пойти на подрыв ядерного заряда в Киеве или другом крупном городе Украины? Почему Россию трудно спровоцировать на ядерный удар и чего на самом деле боятся США? Насколько Зеленскому угрожает внутренняя оппозиция? Сможет ли Украина заставить Европу начать депортировать украинских мужчин?Обо всем этом в интервью “Sputnik на русском” рассказал политолог Ростислав Ищенко.
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мультимедиа, видео, в мире, политика, россия, европа, украина, видео
мультимедиа, видео, в мире, политика, россия, европа, украина, видео
Ищенко: депортация украинцев из Европы и ядерная провокация на Украине
Смотрите в видео новый выпуск программы " Честная аналитика"
Зачем Запад может пойти на подрыв ядерного заряда в Киеве или другом крупном городе Украины? Почему Россию трудно спровоцировать на ядерный удар и чего на самом деле боятся США? Насколько Зеленскому угрожает внутренняя оппозиция? Сможет ли Украина заставить Европу начать депортировать украинских мужчин?
Обо всем этом в интервью “Sputnik на русском” рассказал политолог Ростислав Ищенко.