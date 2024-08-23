https://sputnik-georgia.ru/20240823/ischenko-deportatsiya-ukraintsev-iz-evropy-i-yadernaya-provokatsiya-na-ukraine-289558566.html

Ищенко: депортация украинцев из Европы и ядерная провокация на Украине

Ищенко: депортация украинцев из Европы и ядерная провокация на Украине

Sputnik Грузия

Смотрите в видео новый выпуск программы " Честная аналитика" 23.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-23T09:24+0400

2024-08-23T09:24+0400

2024-08-23T09:24+0400

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Зачем Запад может пойти на подрыв ядерного заряда в Киеве или другом крупном городе Украины? Почему Россию трудно спровоцировать на ядерный удар и чего на самом деле боятся США? Насколько Зеленскому угрожает внутренняя оппозиция? Сможет ли Украина заставить Европу начать депортировать украинских мужчин?Обо всем этом в интервью “Sputnik на русском” рассказал политолог Ростислав Ищенко.

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Sputnik Грузия

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