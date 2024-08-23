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Разыскиваемый 20 лет попался на границе Грузии с Россией
Разыскиваемый 20 лет попался на границе Грузии с Россией
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Обвиняемый пытался пересечь государственную границу Грузии, используя другую фамилию 23.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-23T14:40+0400
2024-08-23T14:40+0400
2024-08-23T15:00+0400
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ТБИЛИСИ, 23 авг – Sputnik. Полиция в результате оперативных мероприятий и следственных действий задержала 61-летнего мужчину, разыскиваемого за особо тяжкие преступления, при попытке пересечь грузино-российскую границу, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Задержанный в 2004 году был объявлен в розыск за умышленное убийство, совершенное в отношении двух лиц при отягчающих обстоятельствах в Тбилиси. Обвиняемого задержали на территории службы пограничного миграционного контроля "Дарьял" (граница Грузии с Россией), когда он пытался пересечь государственную границу Грузии, используя другую фамилию. Задержанный переведен в пенитенциарное учреждение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, тбилиси, мвд грузии
происшествия, новости, грузия, тбилиси, мвд грузии
Разыскиваемый 20 лет попался на границе Грузии с Россией
14:40 23.08.2024 (обновлено: 15:00 23.08.2024)
Обвиняемый пытался пересечь государственную границу Грузии, используя другую фамилию
ТБИЛИСИ, 23 авг – Sputnik. Полиция в результате оперативных мероприятий и следственных действий задержала 61-летнего мужчину, разыскиваемого за особо тяжкие преступления, при попытке пересечь грузино-российскую границу, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.
Задержанный в 2004 году был объявлен в розыск за умышленное убийство, совершенное в отношении двух лиц при отягчающих обстоятельствах в Тбилиси.
Обвиняемого задержали на территории службы пограничного миграционного контроля "Дарьял" (граница Грузии с Россией), когда он пытался пересечь государственную границу Грузии, используя другую фамилию.
Задержанный переведен в пенитенциарное учреждение.