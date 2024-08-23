https://sputnik-georgia.ru/20240823/sinoptiki-predupredili-o-vozmozhnom-ukhudshenii-pogody-v-gruzii-289561600.html

Синоптики предупредили о возможном ухудшении погоды в Грузии

Синоптики предупредили о возможном ухудшении погоды в Грузии

Sputnik Грузия

Шторм на побережье Черного моря будет достигать 3-4 баллов 23.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-23T16:10+0400

2024-08-23T16:10+0400

2024-08-23T16:10+0400

погода

грузия

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черное море

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мцхета-мтианети

национальное агентство окружающей среды

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Дождь с грозой, град, усиление ветра, а также шторм на побережье Черного моря ожидаются в Грузии до конца дня 24 августа, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По информации Агентства, с позднего вечера 23 августа и до конца дня 24 августа в западной части Грузии ожидается дождь с грозой, а в регионах Мцхета-Мтианети и Кахети – местами сильный. Шторм на побережье Черного моря будет достигать 3-4 баллов. Ожидаемые осадки могут повысить уровень воды в реках Грузии, а в холмистой и горной местности могут спровоцировать и активизировать оползнево-селевые процессы. Уровень угрозы развития природных катастроф средний, предупреждают синоптики. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, грузия, новости, черное море, тбилиси, мцхета-мтианети, национальное агентство окружающей среды