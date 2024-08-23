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Тбилиси и Новосибирск свяжет прямой авиарейс

Тбилиси и Новосибирск свяжет прямой авиарейс

Sputnik Грузия

На данный момент перелеты запланированы только на один месяц – до 26 октября 2024 года 23.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-23T16:58+0400

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Грузинский авиаперевозчик Georgian Airways запускает прямые рейсы Новосибирск-Тбилиси с 28 сентября 2024 года, сообщается на сайте международного аэропорта "Толмачево". Прямые рейсы будут осуществляться дважды в неделю — по вторникам и субботам. Время вылета из Новосибирска в 06:50 по местному времени, посадка в Тбилиси в 08:10 по местному времени. Время в пути составит 4 часа 20 минут. На данный момент перелеты запланированы только на один месяц – до 26 октября 2024 года. В середине мая РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая 2023 года совершил самолет российской авиакомпании Azimuth, а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, новосибирск, georgian airways, тбилиси, авиасообщение россии и грузии, грузино-российские отношения