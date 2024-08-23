https://sputnik-georgia.ru/20240823/tbilisskiy-sud-prigovoril-muzhchinu-k-20-godam-tyurmy-za-ubiystvo-zheny-289563024.html

Тбилисский суд приговорил мужчину к 20 годам тюрьмы за убийство жены

Тбилисский суд приговорил мужчину к 20 годам тюрьмы за убийство жены

Sputnik Грузия

Суд оправдал мужчину по обвинению в совершении преступления по гендерному признаку ввиду недостаточности доказательств 23.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-23T18:26+0400

2024-08-23T18:26+0400

2024-08-23T18:26+0400

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Тбилисский городской суд признал Георгия Кавлелашвили виновным в убийстве супруги и приговорил к 20 годам тюремного заключения. Кавлелашвили убил свою 27-летнюю жену в районе Варкетили в Тбилиси в январе текущего года, нанеся ей 19 ножевых ранений. Сообщается, что на момент убийства женщина спала. Раненую отвезли в клинику Ингороква, но спасти ее врачам не удалось. На тот момент у супругов был четырехмесячный младенец. Кавлелашвили воспользовался последним словом, до вынесения приговора, отметив, что он бы не сделал такого, будучи в здравом рассудке. Между тем, суд оправдал мужчину по обвинению в совершении преступления по гендерному признаку, что вызвало недовольство матери убитой, которая требовала для зятя бессрочного заключения. В знак протеста женщина покинула зал суда после оглашения приговора. Как пояснил судья Тбилисского горсуда Георгий Гелашвили, доказательств убийства на гендерной почве недостаточно, поэтому Кавлелашвили в этой части не был признан виновным. Кавлелашвили обвинялся по статье УК Грузии "умышленное убийство, совершенное в отношении члена семьи", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 16 до 20 лет либо бессрочное заключение. Правоохранители задержали обвиняемого в день совершения убийства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, убийство