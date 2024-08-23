https://sputnik-georgia.ru/20240823/zavershaetsya-stroitelstvo-novogo-transportnogo-uzla-v-tsentre-tbilisi-289564933.html
Завершается строительство нового транспортного узла в центре Тбилиси
Завершается строительство нового транспортного узла в центре Тбилиси
Sputnik Грузия
С помощью пандусов с шоссе Чабуа Амирэджиби можно будет попасть на проспект Михаила Тамарашвили, соединяющий районы Ваке и Сабуртало 23.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-23T22:01+0400
2024-08-23T22:01+0400
2024-08-23T22:01+0400
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ТБИЛИСИ, 23 авг – Sputnik. Работы по обустройству пандусов на пересечении шоссе Чабуа Амирэджиби и проспекта Михаила Тамарашвили, соединяющего два крупных района столицы Ваке и Сабуртало, завершатся в сентябре текущего года, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>На шоссе Чабуа Амирэджиби строится транспортный узел, который соединит этот участок дороги непосредственно с проспектом Тамарашвили, что, по словам Каладзе, сделает передвижение автотранспорта более безопасным, а существовавшие проблемы будут устранены. По словам мэра, будут обустроены тротуары, установлены светофоры для обеспечения безопасного движения. "Проблема здесь заключалась в том, что автомобили, выезжающие на новую дорогу, мешали общественному транспорту, и из-за этого возникали большие проблемы. Обустраивая этот узел, эти проблемы будут устранены", – отметил Каладзе. С помощью пандусов с шоссе Чабуа Амирэджиби можно будет попасть на проспект Михаила Тамарашвили. На данный момент завершено строительство опорных стен. Кроме того, от проспекта Михаила Тамарашвили до шоссе Чабуа Амирэджиби уложены нижние слои асфальтового покрытия. В рамках проекта будут обустроены тротуар и сеть наружного освещения, установлены светодиодные фонари и проведены работы по озеленению прилегающей территории. Новый транспортный узел будет регулироваться светофорами, что сделает его более безопасным и комфортным как для пешеходов, так и для автомобилей. Указанные работы, стоимость которых составляет 1,7 миллиона лари, выполняет Городская служба развития инфраструктуры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, грузинские дороги, машины и их водители, строительство дороги
грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, грузинские дороги, машины и их водители, строительство дороги
Завершается строительство нового транспортного узла в центре Тбилиси
С помощью пандусов с шоссе Чабуа Амирэджиби можно будет попасть на проспект Михаила Тамарашвили, соединяющий районы Ваке и Сабуртало
ТБИЛИСИ, 23 авг – Sputnik. Работы по обустройству пандусов на пересечении шоссе Чабуа Амирэджиби и проспекта Михаила Тамарашвили, соединяющего два крупных района столицы Ваке и Сабуртало, завершатся в сентябре текущего года, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
На шоссе Чабуа Амирэджиби строится транспортный узел, который соединит этот участок дороги непосредственно с проспектом Тамарашвили, что, по словам Каладзе, сделает передвижение автотранспорта более безопасным, а существовавшие проблемы будут устранены.
"Работы подходят к концу. Например, уже открыт въезд с улицы Тамарашвили на шоссе Амирэджиби, уложены нижние слои асфальта. Работы завершатся в начале сентября, и упомянутый узел будет обслуживать население столицы", – заявил Каладзе.
По словам мэра, будут обустроены тротуары, установлены светофоры для обеспечения безопасного движения.
"Проблема здесь заключалась в том, что автомобили, выезжающие на новую дорогу, мешали общественному транспорту, и из-за этого возникали большие проблемы. Обустраивая этот узел, эти проблемы будут устранены", – отметил Каладзе.
С помощью пандусов с шоссе Чабуа Амирэджиби можно будет попасть на проспект Михаила Тамарашвили. На данный момент завершено строительство опорных стен. Кроме того, от проспекта Михаила Тамарашвили до шоссе Чабуа Амирэджиби уложены нижние слои асфальтового покрытия.
В рамках проекта будут обустроены тротуар и сеть наружного освещения, установлены светодиодные фонари и проведены работы по озеленению прилегающей территории.
Новый транспортный узел будет регулироваться светофорами, что сделает его более безопасным и комфортным как для пешеходов, так и для автомобилей.
Указанные работы, стоимость которых составляет 1,7 миллиона лари, выполняет Городская служба развития инфраструктуры.