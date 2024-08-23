https://sputnik-georgia.ru/20240823/zavershaetsya-stroitelstvo-novogo-transportnogo-uzla-v-tsentre-tbilisi-289564933.html

Завершается строительство нового транспортного узла в центре Тбилиси

Завершается строительство нового транспортного узла в центре Тбилиси

Sputnik Грузия

С помощью пандусов с шоссе Чабуа Амирэджиби можно будет попасть на проспект Михаила Тамарашвили, соединяющий районы Ваке и Сабуртало 23.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-23T22:01+0400

2024-08-23T22:01+0400

2024-08-23T22:01+0400

грузия

новости

тбилиси

каха каладзе

грузинские дороги, машины и их водители

строительство дороги

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/08/17/289565575_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_f74b795a5e42b611621b7a69b8142507.jpg

ТБИЛИСИ, 23 авг – Sputnik. Работы по обустройству пандусов на пересечении шоссе Чабуа Амирэджиби и проспекта Михаила Тамарашвили, соединяющего два крупных района столицы Ваке и Сабуртало, завершатся в сентябре текущего года, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>На шоссе Чабуа Амирэджиби строится транспортный узел, который соединит этот участок дороги непосредственно с проспектом Тамарашвили, что, по словам Каладзе, сделает передвижение автотранспорта более безопасным, а существовавшие проблемы будут устранены. По словам мэра, будут обустроены тротуары, установлены светофоры для обеспечения безопасного движения. "Проблема здесь заключалась в том, что автомобили, выезжающие на новую дорогу, мешали общественному транспорту, и из-за этого возникали большие проблемы. Обустраивая этот узел, эти проблемы будут устранены", – отметил Каладзе. С помощью пандусов с шоссе Чабуа Амирэджиби можно будет попасть на проспект Михаила Тамарашвили. На данный момент завершено строительство опорных стен. Кроме того, от проспекта Михаила Тамарашвили до шоссе Чабуа Амирэджиби уложены нижние слои асфальтового покрытия. В рамках проекта будут обустроены тротуар и сеть наружного освещения, установлены светодиодные фонари и проведены работы по озеленению прилегающей территории. Новый транспортный узел будет регулироваться светофорами, что сделает его более безопасным и комфортным как для пешеходов, так и для автомобилей. Указанные работы, стоимость которых составляет 1,7 миллиона лари, выполняет Городская служба развития инфраструктуры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, грузинские дороги, машины и их водители, строительство дороги