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На Западе оценили "буферную зону" ВСУ в России: огромная стратегическая ошибка

На Западе оценили "буферную зону" ВСУ в России: огромная стратегическая ошибка

Sputnik Грузия

После оперативного уничтожения в Курской области более 4 100 военнослужащих и 400 единиц бронетехники, то есть фактически двух украинских бригад, на Западе... 24.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-24T20:20+0400

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2024-08-24T20:20+0400

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Оказывается, вторжение ВСУ в Россию – это "безрассудный гамбит второсортного актера" и "огромная стратегическая ошибка". Будто бы "режиссеры" из Пентагона и НАТО совершенно ни при чем. После сумской авантюры тень российского возмездия заметно сгустилась над США и Западной Европой.Появление диверсионных подразделений украинской армии на территории Курской области утром 6 августа на Западе сразу же представили "историей успеха" ВСУ и блестящим примером натовской тактики. Через две недели стало ясно, что дерзкие планы захвата диверсантами ГУР на бронеавтомобилях Курской АЭС, а затем "атомный шантаж" или ультиматум России совершенно неосуществимы. Потери киевского режима превышают все допустимые пределы. За минувшие сутки по объектам ВСУ в Сумской области российские войска нанесли десятки ударов. Только в Глухов прилетело более 12 раз, опубликованы кадры уничтожения пункта управления "элитной" 47-й бригады ВСУ. Декларированные цели девяти (как минимум) привлеченных для прорыва бригад – десантно-штурмовых, моторизованных, нацгвардии и теробороны – Киеву приходится менять по обстановке, и сегодня Зеленский говорит о создании некой "буферной зоны". В которой российские Силы специальных операций, части ВДВ, морской пехоты, авиации и артиллерии бескомпромиссно уничтожают бандеровцев. Так, подразделения группировки войск "Север" и 810-й бригады морской пехоты ЧФ в Курской области 19 августа зачистили от ВСУ село Сафоновка.По данным The Washington Post, цель операции ВСУ в Курской области – создание "базы" для торга с Москвой на будущих переговорах. Однако оперативную обстановку и планы России точнее отражает издание Bild: "Операция "Месть" только начинается" и, кроме того, для ВСУ складывается "катастрофическая ситуация в Донбассе". Действительно, российские войска заметно ускорили наступление на "восточном фронте", освободили город Нью-Йорк, вошли в Торецк и находятся всего в семи километрах от Покровска.Безрассудный гамбитФранцузский телеканал LCI на фоне курской авантюры припомнил "теорию Кутузова", предсказал рост потерь ВСУ и провал планов киевского режима. Запад не готов к новым масштабным поставкам оружия и техники, возможности ВПК США и НАТО и без того – на пределе.Издание напоминает: "Россия остается грозной военной державой с огромным арсеналом и потенциалом ядерного сдерживания". Поэтому "решение Зеленского рискнуть, и сделать ставку на рекламный трюк с высокими ставками – трагическая ошибка, которая может иметь далеко идущие последствия". Действительно, вторжение прокси-войск НАТО в Россию, разрушение мостов, бандеровские расстрелы мирных жителей Курской области – путь к эскалации конфликта, втягиванию других стран и глобальной ядерной войне. Возможно, ликвидация всех "красных линий Кремля" – это и есть настоящая цель операции киевского режима.Президент Чехии Петр Павел допустил (предложил) вступление Украины в НАТО с "временными границами", при условии контроля РФ на освобожденных от бандеровцев территориях. Альянс маниакально движется к завершению своего существования в конфликте с Россией, которая постоянно наращивает доминирование на украинском театре военных действий.К сожалению, Вашингтон всерьез рассчитывает править миром, это фактически программа президента Джо Байдена и других "кандидатов в Дарт Вейдеры" США. Как именно происходит реализация американских планов, можно увидеть сегодня на Украине. Россия остается едва ли не единственной надеждой всего мира на избавление от паразитической "гегемонии".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

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россия, в мире, политика, украина, киев, джо байден, нато, пентагон, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины